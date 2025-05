C’est le nouveau truc à la mode chez les djeun’s. Entre deux partie de Rami avec les collègues et une battle de Candy Crush avec mamie, on a décidé d’utiliser le minitel pour faire 3615 ChatGPT. Bon ça marche pas, du coup on a utiliser l’écran avec Windows Xp.

Top 20 des meilleurs jeux Nintendo Switch

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Une révolution pour la série et un chef-d’œuvre du jeu vidéo. Son monde ouvert, sa liberté totale et sa direction artistique ont marqué l’industrie.

2. Super Mario Odyssey

Une aventure 3D inventive et joyeuse, qui réinvente la formule de Mario avec brio. C’est l’un des jeux de plateforme les plus complets jamais créés.

3. Metroid Dread

Un retour en 2D pour Samus, acclamé pour son rythme, sa difficulté bien dosée, et sa mise en scène tendue et spectaculaire.

4. Animal Crossing: New Horizons

Le jeu de confinement par excellence. Un simulateur de vie apaisant, riche et addictif, devenu un phénomène culturel.

5. Fire Emblem: Three Houses

Un tactical-RPG riche en stratégie et en narration, avec une grande rejouabilité grâce à ses multiples routes scénaristiques.

6. Mario Kart 8 Deluxe

Toujours indétrônable. Ce portage de la version Wii U est la référence absolue du jeu de course arcade multijoueur.

7. Xenoblade Chronicles 3

Un JRPG épique, dense et maîtrisé, combinant le meilleur des épisodes précédents avec une narration forte et touchante.

8. Super Smash Bros. Ultimate

Le cross-over ultime du jeu vidéo avec des dizaines de personnages jouables, un gameplay ultra précis et un contenu titanesque.

9. Luigi’s Mansion 3

Un bijou de level design et de charme. L’un des jeux les plus beaux de la Switch, à la fois drôle, accessible et malin.

10. Splatoon 3

Un jeu de tir multijoueur unique, fun et stylé, qui continue de dominer la scène compétitive au Japon.

11. Bayonetta 3

L’action frénétique selon PlatinumGames. Un beat’em up nerveux et inventif qui pousse la Switch dans ses retranchements.

12. Octopath Traveler II

Un hommage aux JRPG classiques, sublimé par une direction artistique « HD-2D » magnifique et un système de combat profond.

13. Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Un des meilleurs jeux de plateforme 2D de tous les temps, avec un level design d’une précision chirurgicale.

14. Pokémon Écarlate et Violet

Malgré des défauts techniques, leur ambition open-world et leurs nouveautés de gameplay marquent un tournant pour la série.

15. Hollow Knight

Un metroidvania indépendant devenu culte. Atmosphère envoutante, difficulté relevée et contenu immense.

16. Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope

Un excellent jeu tactique au tour par tour, fun, créatif et plein de surprises. Ubisoft et Nintendo font encore mouche.

17. Hades

Un roguelike d’exception, récompensé pour son gameplay fluide, sa narration intelligente et sa rejouabilité impressionnante.

18. Monster Hunter Rise

Un épisode taillé pour la Switch, nerveux, complet et accessible, avec un contenu énorme en solo comme en multi.

19. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Une suite ambitieuse à Breath of the Wild, encore plus riche, inventive et ouverte à l’expérimentation.

20. Celeste

Un chef-d’œuvre du jeu indépendant. Plateforme exigeante, bande-son sublime et histoire touchante sur l’acceptation de soi.

Mentions honorables :