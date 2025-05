Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time s’offre une mise à jour particulièrement riche qui apporte un grand nombre d’ajustements bienvenus, de nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nombreuses corrections de bugs. Tour d’horizon de cette mise à jour qui rend le quotidien des joueurs bien plus agréable sur l’île de Reveria.

Une touche personnelle grâce aux signatures

La principale nouveauté est l’introduction du système de Signature pour les objets fabriqués. Les joueurs peuvent désormais apposer leur propre marque sur les armes, armures, outils de vie et boucliers qu’ils conçoivent. Ce petit ajout esthétique, accessible depuis l’établi via l’option « Choisir une signature », renforce l’aspect personnalisé et artisanal du titre.

Une ergonomie largement repensée

De nombreux ajustements visent à améliorer la qualité de vie du joueur. Parmi eux :

L’ajout d’un menu « Commandes » permettant de reconfigurer certains boutons à sa convenance.

permettant de reconfigurer certains boutons à sa convenance. La possibilité de se rendre directement à un Maître de Vie depuis le menu dédié, une fonctionnalité déverrouillée après avoir terminé les défis de novice de chaque métier.

depuis le menu dédié, une fonctionnalité déverrouillée après avoir terminé les défis de novice de chaque métier. Le Camp de Base devient plus fonctionnel : les objets y sont plus faciles à manipuler, les bâtiments affichent désormais leurs noms, et les icônes des légumes sont plus lisibles.

Artisanat et exploration facilités

La fabrication gagne également en fluidité :

Le jeu retient désormais les compagnons choisis lors d’une session d’artisanat, évitant des reconfigurations fastidieuses.

choisis lors d’une session d’artisanat, évitant des reconfigurations fastidieuses. Le nombre d’objets réalisables en une seule fois a été augmenté pour certaines recettes (plantes, clôtures, lampadaires).

L’interface du menu équipement a été clarifiée, séparant mieux les compétences uniques des compétences d’équipement.

La carte, souvent jugée confuse, bénéficie de nouvelles icônes permettant d’identifier rapidement les entrées de donjons et les accès aux étages. Le jeu indique aussi désormais plus clairement quels ennemis laissent tomber certains objets-clés, notamment dans la Forêt au trésor.

Des ajustements pour une meilleure progression

Les développeurs ont également rééquilibré plusieurs éléments pour adoucir la montée en difficulté :

Des ennemis et matériaux ont été réajustés pour mieux accompagner la progression dans l’histoire principale.

Les défis de zone, notamment les Défis légendaires, deviennent plus accessibles, en particulier pour les épreuves de livraison.

Un guide enrichi pour mieux accompagner les joueurs

Le guide en jeu a été complété avec des explications plus détaillées sur :

La signature des objets.

Le rôle des compagnons durant l’artisanat.

Le fonctionnement des catalogues pour personnaliser les yeux et coiffures de son personnage.

Des rubriques existantes comme celles sur le Colisée, les compagnons fantômes ou encore l’agriculture ont aussi été clarifiées.

Une avalanche de correctifs

Enfin, la mise à jour vient corriger une longue liste de bugs : indicateurs d’objectifs défaillants, problèmes d’obtention d’objets ou de recettes, givre du jeu en plein tutoriel ou cinématique, soucis de navigation pour les ennemis ou les PNJ… Même certaines sauvegardes précédemment corrompues seront automatiquement restaurées grâce au patch.Le multijoueur a lui aussi reçu de l’attention, avec plusieurs problèmes techniques résolus, notamment en coopération locale avec Trip.

Le patchnote complet

Ajouts et ajustements de fonctionnalités

Ajout de la fonctionnalité « Signature » pour les objets fabriqués

Les joueurs peuvent désormais apposer une « Signature » sur tout équipement qu’ils fabriquent – armes, boucliers, armures ou outils de vie.

Plusieurs modèles de Signature ont été ajoutés, et peuvent être sélectionnés sur un établi via l’option « Choisir une signature ».

Ajout de l’option « Commandes » dans le menu Options

Un menu a été ajouté pour permettre la reconfiguration des boutons pour certaines actions.

Ajout de la fonctionnalité « Aller au Maître de Vie »

Une nouvelle fonctionnalité permet de se déplacer jusqu’à l’emplacement de chaque Maître de Vie via le menu des Vies.

Cette fonctionnalité est disponible après avoir terminé le « Défi de novice » de chaque Vie.

Ajustement de la sauvegarde des compagnons sélectionnés à l’artisanat

La fenêtre de paramètres d’artisanat mémorise désormais les compagnons sélectionnés lors de la fabrication sur un établi.

Lors d’une fabrication ultérieure, les mêmes compagnons seront présélectionnés.

Ajustement du nombre d’objets fabriquables en une seule fois

Le nombre d’objets fabriquables à la fois a été augmenté pour les recettes de « Plante », « Clôture » et « Lampadaire ».

Organisation de l’affichage des compétences dans le menu Équipement

L’affichage des compétences dans la fenêtre de droite du menu Équipement a été réorganisé pour plus de clarté :

Lorsque la Vie est sélectionnée : seules les compétences uniques sont affichées.

Lorsque l’objet est sélectionné : seules les compétences de l’équipement sont affichées.

Ajustement de l’interface du Camp de Base

Ajustement de l’affichage des icônes de légumes dans la ferme.

Ajout de l’affichage du nom des bâtiments placés au Camp de Base.

Ajustement de la manipulation des objets dans le Camp de Base

L’agencement des objets a été modifié pour les rendre plus faciles à attraper.

Ajustement du texte de condition de réussite dans la Forêt au trésor

Le texte de la condition « Obtenir un Fruit éternien » a été clarifié pour mieux indiquer quel ennemi laisse tomber l’objet.

Ajustement de l’écran de la carte

Des icônes ont été ajoutées à la carte et à la mini-carte pour indiquer plus clairement l’entrée des donjons et les points d’accès aux étages supérieurs/inférieurs.

Ajustement des segments interdits à l’enregistrement vidéo

Certains segments auparavant restreints à l’enregistrement vidéo intégré du système ont été ajustés.

Contenu du guide ajouté/ajusté

Ajouts :

« Signature » : Explication sur les signatures d’objets fabriqués.

« Soutien d’artisanat par les compagnons » : Explication sur l’aide fournie par les compagnons dans les mini-jeux d’artisanat.

« Catalogues d’yeux et de coiffures » : Explication sur les catalogues permettant d’augmenter les options d’yeux et de coiffures.

Ajustements :

« Quêtes du Colisée » : Ajout d’une explication sur l’abandon du match.

« Compagnons fantômes » : Ajout d’une explication sur le partage d’EXP.

« Culture de légumes » : Ajout d’explications sur la plantation et l’arrosage des graines.

« Compétence spéciale de Vie de combat / Vie de collecte » : L’explication a été divisée en deux guides distincts.

Ajustements d’équilibrage

Ajustements liés à la progression de l’histoire principale

Ajustement des paramètres de certains ennemis et ressources pour améliorer l’expérience de progression.

Ajustement des paramètres et conditions de certaines recettes dans ce même objectif.

Ajustements liés aux défis de zone

Assouplissement des conditions pour obtenir une médaille d’or dans les défis légendaires.

Allègement des conditions dans les défis de livraison d’objets pour les médailles d’or.

Corrections de bugs