Knights Peak Interactive, le développeur Primal Game Studio et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine d’éditions physiques pour le jeu d’action-RPG Mandragora: Whispers of the Witch Tree, qui sera disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X le 5 septembre 2025.

L’édition Collector de Mandragora: Whispers of the Witch Tree, disponible également sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X, comprendra en plus du jeu en édition physique la bande-son originale sur CD, un poster double face, ainsi qu’un livret d’art. Dans un monde en proie au chaos, les populations se cachent derrière des murs de briques et des palissades d’ignorance, construits par leurs chefs. La joie, le plaisir sont des joyaux précieux, hors de portée des masses. Ceci n’est pas le monde qui vous avait été promis. Voyagez la faveur de la nuit et reprenez-le ! Explorez un monde sur le déclin succombant petit à petit aux effets dévastateurs de l’Entropie. Défiez des boss mortels, rencontrez de nouveaux alliés, ennemis et tout l’entre-deux, et réfléchissez à de lourds dilemmes. De nombreux chemins méritent d’être empruntés. Choisissez le vôtre. Découvrez un Soulslike à défilement horizontal : Profitez d’une combinaison de niveaux à défilement horizontal en 2.5D et de combats complexes axés sur la maîtrise, à la fois punitifs et satisfaisants. Du Gardien sournois aux vampires de l’île de Braer, affrontez des ennemis impitoyables et des boss horrifiants qui mettront vos compétences à l’épreuve.

Plongez dans un monde de dark fantasy : Perdez-vous dans un monde riche et atmosphérique tout droit sorti d’un tableau, rendu vivant grâce à la musique épique et dérangeante composée par Christos Antoniou. Inspectez chaque recoin des décors grâce à un système d’exploration développé, démolissez les murs en ruine et escaladez les bâtiments avec l’aide de votre grappin.

Vivez le récit ramifié d’une humanité perdue : Procurez-vous la légendaire Lanterne aux sorcières et pénétrez dans le sombre royaume de l’Entropie en déchirant le tissu de la réalité. Faites des choix déchirants au cœur d’une sombre histoire immersive écrite par Brian Mitsoda, auteur de Vampire : The Masquerade – Bloodlines.

Semez la mort où que vous alliez : Maîtrisez l’une des nombreuses classes uniques telles que l’Avant-garde et l’hérétique, et personnalisez vos compétences et pouvoirs. Trouvez des artisans qui rejoindront votre caravane pour débloquer des améliorations et fabriquer des armes, armures et artefacts puissants. Quand vous en aurez terminé, votre puissance et votre sagesse vous permettront de recommencer votre voyage avec de nouveaux niveaux de difficulté en New Game Plus (sera ajouté dans une mise à jour future).

Mandragora: Whispers of the Witch Tree sera disponible le 5 septembre en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X.