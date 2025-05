Le lancement de la Nintendo Switch 2 prévu pour le 5 juin 2025 suscite déjà un engouement colossal à travers le monde. Alors que Nintendo se veut mesuré dans ses ambitions, avec une estimation officielle de 15 millions de consoles vendues d’ici la fin de l’année fiscale (mars 2026), plusieurs analystes estiment que la firme de Kyoto pourrait largement dépasser ses objectifs. C’est notamment le cas du très respecté Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities, qui table sur 20 millions d’unités écoulées sur la même période.

Une projection ambitieuse… mais réaliste ?

Dans son dernier rapport, Hideki Yasuda juge les prévisions de Nintendo « trop conservatrices ». Il appuie ses estimations sur une série d’éléments tangibles, notamment la demande exceptionnelle déjà constatée au Japon. Lors du premier tirage au sort organisé via le My Nintendo Store japonais, pas moins de 2,2 millions d’inscriptions ont été recensées pour tenter d’acquérir une Switch 2 dès son lancement. Ce chiffre écrase littéralement les performances initiales des générations précédentes : la Nintendo Switch première du nom avait écoulé 330 000 unités lors de sa première semaine au Japon, quand la PS5 plafonnait à 120 000.

Un tel niveau d’engouement n’était pas anticipé, d’autant que l’inscription à ce tirage était conditionnée : seuls les joueurs ayant joué au moins 50 heures sur Switch et abonnés depuis plus d’un an au service en ligne de Nintendo pouvaient y participer. En d’autres termes, ce ne sont pas des curieux, mais des fans engagés qui ont répondu à l’appel.

Vers un record historique pour Nintendo ?

Si les prévisions de Toyo Securities se vérifient, l’impact ne sera pas que symbolique. Yasuda estime que ces ventes pourraient générer 2 000 milliards de yens (environ 13,7 milliards de dollars) de revenus pour Nintendo sur l’année fiscale en cours. D’ici mars 2028, il projette même que la Switch 2 atteindra 30 millions de ventes annuelles, générant alors 3 000 milliards de yens (près de 20,6 milliards de dollars).

Une stratégie de prudence du côté de Nintendo

Malgré ces prévisions flamboyantes, Nintendo reste fidèle à sa stratégie de prudence. L’entreprise garde la tête froide, probablement marquée par les aléas logistiques, la pression sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, ou encore le spectre des ruptures de stock qui ont affecté les lancements passés. Le président Shuntaro Furukawa a lui-même pris la parole sur X (anciennement Twitter) pour présenter ses excuses aux fans déçus par les résultats du tirage au sort.

Ironiquement, ce message a sans doute contribué à renforcer l’idée d’une demande hors norme, et par ricochet, l’optimisme des analystes.