Après une traversée en eaux troubles de près de 15 ans, Captain Blood jette enfin l’ancre sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour la Xbox 360, c’est en 2010 que le jeu a été annulé à la suite de la faillite de son éditeur d’origine, ce qui a laissé les développeurs de SeaWolf Studio et General Arcade dans l’incapacité de le publier eux-mêmes. Aujourd’hui, grâce à l’intervention de SNEG Ltd., les obstacles juridiques ont enfin été levés, permettant au jeu de voir le jour avec un pari risqué mais assumé : conserver toutes les composantes du jeu telles qu’elles auraient dû être présentées à l’époque.

Prince of Captain Blood of War

Dans Captain Blood, vous êtes plongé au XVIIe siècle, en plein conflit anglo-espagnol. Vous incarnez le capitaine le plus intrépide et bodybuildé des Caraïbes, célèbre pour son amour du grog et de l’or. Donc naturellement, lorsque la fille du magistrat local est kidnappée par de vilains forbans, il se tient prêt à hisser la grand-voile pour partir à son secours.

Malgré une motivation toute relative à vouloir sauver la demoiselle en détresse par altruisme, c’est bien une motivation pécuniaire qui viendra saisir notre héros. Et cela va quand même se ressentir sur les 7 h de jeu qu’il faudra pour terminer l’histoire. Pas de grande et folle péripétie, avec des enjeux stratégiques ou psychologiques, dans ce titre. La simplicité et la linéarité sont de mise et rappellent les jeux d’antan, avec une vision manichéenne.

Captain Blood est un jeu d’action-aventure, qui rappellera d’autres titres de la fin de la PlayStation 2 et du début de la Xbox 360, comme God of War, Darksiders ou encore Prince of Persia : Les Sables du Temps. Nous avons donc un jeu bourré d’action proposant des combats féroces au corps à corps, contre des hordes d’ennemis avec un système de combat très classique composé de combos et de QTE (Quick Time Event) dans les affrontements.

Dans la pratique, vous avez un coup fort, un coup faible, une roulade pour esquiver, une touche pour bloquer les attaques, un mousquet pour tirer sur vos adversaires, une petite bombe artisanale, une touche pour saisir vos assaillants et leur faire regretter d’avoir croisé votre regard, ou pour saisir des éléments du décor pour s’en servir comme arme. Les combos sont simples, et reposent sur des combinaisons de touches en alternant coups faibles et forts.

Vous pouvez bien évidemment améliorer votre personnage en dépensant l’or ramassé dans des coffres, en augmentant la santé, ou en développant la liste des combos possibles et leur puissance. Et pour finir, vous avez une jauge de rage qui, une fois déclenchée, vous permet de devenir invincible un court laps de temps et d’asséner des coups plus puissants à vos ennemis.

Il n’y a donc pas de quoi réinventer la roue, et ce gameplay fera vraiment écho à tous ceux qui ont bien connu les jeux God of War. Les affrontements sont plutôt rythmés et offrent une variété d’armes, telles que des sabres, des hachettes, des pistolets, mousquets, couteaux de lancer et bombes à main. Le gameplay ne s’arrêtera pas à la terre ferme, puisque vous aurez également des affrontements maritimes, où vous devrez défendre votre navire contre les abordages ennemis tout en pulvérisant les vaisseaux adverses à coups de canon.

Ça sent bon les années 2010 tout ça, non ?

Les développeurs ont pris le parti de vouloir terminer le jeu qu’ils avaient commencé il y a de cela plus de 15 ans. Ce qui était dans les codes de gameplay en 2010, ne sont plus ceux de 2025. Et c’est là qu’il va y avoir deux salles, deux ambiances, car pour un jeu qui serait sorti en 2010, il aurait été plus que moyen à l’époque et serait passé un peu inaperçu selon nous. Alors qu’aujourd’hui, en 2025, le côté rétro assumé vient apporter un peu de fraîcheur et de nostalgie, dans notre paysage vidéoludique. Pour autant, cela ne vient pas pardonner des problèmes techniques marquants, qui viennent globalement sabrer l’expérience de jeu.

En difficulté normale, nous constatons que le jeu est en dents de scie. Les affrontements terrestres sont abordables, et les pics de difficulté interviendront surtout lorsque vous aurez des vagues constantes d’ennemis qui arrivent sur vous. Heureusement, le jeu est plutôt généreux en ressources pour regagner de la vie. Par contre, c’est dans le gameplay même que l’on relève des problèmes.

L’esquive et le blocage ne sont pas toujours prioritaires, et ne parviennent pas à interrompre convenablement vos combos. Vos coups ne viennent que rarement brusquer l’adversaire, et dans la majorité des cas vous n’avez pas l’impression d’infliger de réels dégâts aux ennemis. Cela vient des animations, qui ne montrent pas assez la sensation d’impact des coups portés. Votre héros arbore pourtant une gigantesque épée, nous attendions donc autre chose que des coups de couteau à beurre contre les adversaires. Il en est de même lorsque vous déclenchez votre barre de rage ; nous n’attendions pas forcément une transformation du personnage en dieu de la guerre, mais nous espérions quelque chose qui passe moins inaperçu.

Quant aux affrontements maritimes, ils sont de manière générale beaucoup trop répétitifs et longuets. Vous aurez une série de navires à dégommer à coups de canon, vous-même étant pris pour cible par ces maudits navires. Si vous prenez trop de temps pour cibler correctement, vous prendrez rapidement une salve d’obus dans la face, et verrez votre santé s’émousser comme la lame du capitaine. Et vous aurez en plus de petites barques remplies de méchants pirates, qui viendront se hisser dans votre bateau pour s’inviter à la fête. Il devient parfois difficile de jongler entre les canons et la visée, et d’éviter les tirs en même temps que vous menez les combats. Une fois l’ensemble des bateaux réduits en miettes, alors la mission est terminée. Nous n’avons pas trouvé ces passages très fun, pour être honnêtes.

Au-delà des phases d’action qui sont rigides et manquent de fluidité, le plus gros point noir du gameplay va se situer dans cette fichue caméra. Elle sera clairement votre pire ennemi dans le jeu, et c’est dommage car c’est la seule qui ne pourra pas tomber sous les coups de votre lame. Nous notons des soucis récurrents avec cette dernière, qui n’est pas toujours bien placée dans le décor et provoque des “entrées/sorties” de salle avec votre personnage, puisque les commandes changent. Vous entrez dans une pièce vers la droite, la caméra change de point de vue et vous fait rentrer de nouveau dans la pièce d’où vous venez.

C’est certes agaçant, mais ce n’est pas encore le plus grave puisque c’est vraiment lors des affrontements que vous serez souvent en train de pester devant votre écran, à dire “j’y vois rien !”. La caméra est souvent trop proche du personnage, ou encombrée par des éléments de décor. La lisibilité de l’action en devient brouillonne et insatisfaisante, le pire étant dans les quelques phases maritimes du jeu.

Un hommage à 360 degrés

Comme évoqué plus haut, Captain Blood devait sortir sur une autre génération de console à la base, et les développeurs ont souhaité garder, même visuellement, cet esprit aujourd’hui rétro. Pour nous, les graphismes et surtout la direction artistique constituent ses meilleurs points. Le style bande dessinée penche légèrement du côté de Darksiders ou Battle Chasers, et rappelle la patte de Joe Madureira. Cela fonctionne et colle parfaitement à l’univers de la piraterie.

On notera tout de même que le bestiaire n’est que très peu développé. Les ennemis finissent par se ressembler, et viennent créer une redondance dans le titre. Captain Blood est un jeu assez court, donc c’est un moindre mal, mais comme le jeu se focalise essentiellement sur l’action pure, vous aurez forcément cette impression de déjà-vu, déjà combattu.

Graphiquement, le titre est certes daté mais reste efficace, et possède un charme incontestable, hérité de la fin de la PS2 et du début Xbox 360. Malgré tout, les modèles 3D ont des textures un peu fades, et manquent de souplesse. Les expressions de visages des personnages sont beaucoup plus rigides que leurs mèches de cheveux, et cela vient enlever un peu d’immersion dans les dialogues.

Le jeu est intégralement doublé en anglais et russe, vous aurez donc droit à des cinématiques avec des voix et, heureusement pour les moins anglophones, à des sous-titres en français. Le travail de doublage n’est pas de haute volée et souvent trop théâtralisé, mais fera le job pour le titre.

Du côté de la bande-son, nous avons là une ambiance qui respecte bien le thème de la piraterie, tel que nos oreilles le conçoivent aujourd’hui avec des films comme Pirates des Caraïbes. Les normes de l’ancienne époque sont là aussi de la partie, donc vous aurez du matériel brut et serez moins dans les normes actuelles autour du son. Pas de Dolby Atmos et de spatialisation du son pour ce titre, c’est à l’ancienne. On reprochera juste que les musiques soient autant en retrait en jeu, et que quelques réglages s’imposent pour équilibrer le tout. Les bruitages, quant à eux, fonctionnent très bien, et apportent la violence qui manque aux animations en combat.

Captain Blood est disponible depuis le 6 mai 2025 sur l’eShop au prix de 24,99 euros, en français.