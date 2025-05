Compile Heart et Hyde ont annoncé l’arrivée du jeu Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes sur Nintendo Switch. Le titre sortira le 21 août 2025 au Japon, avec une version occidentale prévue ultérieurement.

Ce jeu est un action-RPG en 2D à défilement horizontal, dans lequel on incarne Ariana Virellis, une bibliothécaire capable d’utiliser une magie spéciale pour entrer dans des livres et réparer leur contenu. Son objectif : restaurer les légendaires Livres des Sept Héros, corrompus par une force inconnue, et résoudre le mystère qui entoure la bibliothèque magique.

L’univers du jeu s’appuie sur une mythologie originale. Il y a 1 500 ans, l’humanité a reçu des artefacts magiques : quatre livres représentant les éléments et une plume magique capable de créer d’autres ouvrages. Au fil du temps, trois livres supplémentaires sont apparus, formant les sept livres les plus puissants du monde. Mais aujourd’hui, un incident frappe la bibliothèque : quelqu’un a saboté ces livres, faisant disparaître la magie du monde. Ariana doit donc agir pour restaurer l’équilibre.

Le gameplay promet des combats dynamiques avec des combos et une grande variété de sorts, le tout dans un monde visuellement inspiré par les livres et la magie.

La version japonaise proposera plusieurs éditions :