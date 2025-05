Alors que l’attente autour de la Nintendo Switch 2 continue de croître à l’approche de sa sortie, un nouveau rapport révèle que Nintendo a choisi Samsung Electronics pour fabriquer les puces principales de sa nouvelle console. Une décision stratégique qui pourrait permettre à la firme de Kyoto d’accroître considérablement sa production, avec pour objectif d’expédier plus de 20 millions d’unités d’ici mars 2026.

Selon Bloomberg, Samsung travaille actuellement sur un processeur personnalisé conçu par Nvidia, spécifiquement optimisé pour sa propre technologie de gravure en 8 nanomètres. Ce partenariat représente un véritable tournant industriel pour Nintendo, qui avait historiquement fait appel à TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) pour fabriquer les puces de la première Switch en 2017.

Mais cette fois, Nintendo mise sur Samsung pour plusieurs raisons :

Le chipset Nvidia de la Switch 2 est mieux adapté aux chaînes de fabrication de Samsung.

de la Switch 2 est mieux adapté aux chaînes de fabrication de Samsung. Cela permettrait à Nintendo de contourner la concurrence féroce pour obtenir des créneaux de production chez TSMC, très sollicitée par des géants comme Apple.

pour obtenir des créneaux de production chez TSMC, très sollicitée par des géants comme Apple. Samsung peut accélérer le rythme de production si la demande l’exige, en collaboration avec les assembleurs comme Foxconn.

Initialement, Nintendo avait fixé un objectif de 15 millions de Switch 2 vendues d’ici la fin mars 2026, ce qui égalerait à peu près les performances de lancement de la première Switch. Toutefois, selon des sources proches du dossier, le rythme de production actuel pourrait permettre de dépasser les 20 millions d’unités. De quoi faire de la Switch 2 la console la plus rapidement vendue de l’histoire de Nintendo.

La demande est déjà massive : 2,2 millions de précommandes ont été enregistrées rien qu’au Japon. Face à cela, Nintendo a demandé à ses partenaires de renforcer les chaînes d’approvisionnement avant même l’ouverture des réservations.

Ce partenariat n’est pas une première. Samsung est déjà l’un des principaux fournisseurs de Nintendo, notamment pour la mémoire NAND et les écrans OLED de la Switch actuelle. D’ailleurs, selon certaines sources, Samsung ferait pression pour que les futures révisions de la Switch 2 adoptent également des écrans OLED, consolidant davantage sa position auprès du géant japonais.

Ce nouveau contrat est aussi une reconnaissance importante pour la division fonderie de Samsung, longtemps à la traîne face à TSMC, mais aujourd’hui mise en lumière grâce à un projet à fort volume et forte visibilité.

Avec cette nouvelle génération, Nintendo entame une transition critique. La Switch 2 doit succéder à un modèle désormais âgé de huit ans, tout en stimulant une croissance nouvelle après des années de résultats en demi-teinte. Selon les analystes, Nintendo mise sur un rajeunissement de sa base installée tout en répondant à une demande internationale colossale.

La source fiable ?

La source Bloomberg ainsi que le journaliste Takashi Mochizuki sont à la fois crédibles et controversés lorsqu’il s’agit des rumeurs entourant Nintendo, notamment à cause de précédents remontant à la fameuse affaire de la Switch « Pro ». Takashi Mochizuki est un journaliste technologique japonais reconnu, actuellement correspondant pour Bloomberg News. Il couvre depuis plusieurs années les actualités liées à Nintendo, Sony et l’industrie japonaise du jeu vidéo. Il jouit d’un bon réseau de contacts dans les chaînes d’approvisionnement et au sein de certaines entreprises partenaires.

Depuis plusieurs années, le journaliste Takashi Mochizuki de Bloomberg est devenu une figure incontournable lorsqu’il s’agit de rumeurs autour du matériel Nintendo. En mai 2024, il a à nouveau fait parler de lui avec un rapport affirmant que Samsung serait en charge de produire les puces de la Switch 2, aux côtés de Nvidia, via un processus de gravure en 8 nanomètres. Une information qui a rapidement gagné en crédibilité dans les médias spécialisés. Mais cette nouvelle révélation relance aussi un débat qui anime la communauté depuis 2020 : peut-on faire confiance à Bloomberg et à Takashi Mochizuki lorsqu’ils évoquent des projets matériels chez Nintendo, en particulier après l’affaire de la supposée « Switch Pro » ?

Il faut d’abord reconnaître que Bloomberg, média économique de référence à l’échelle mondiale, bénéficie d’une solide réputation en matière de journalisme d’investigation. C’est une publication sérieuse, souvent en avance sur les grandes tendances du marché technologique. Takashi Mochizuki, en poste chez Bloomberg après avoir travaillé pour le Wall Street Journal, s’est spécialisé dans les informations en provenance de l’industrie japonaise, et notamment de Nintendo. Ses enquêtes sont généralement sourcées auprès de plusieurs interlocuteurs de l’industrie, souvent anonymes, mais issus de la chaîne de production ou proches des fournisseurs.

Toutefois, sa crédibilité a été sérieusement mise à l’épreuve en 2020 et 2021, lorsqu’il avait rapporté à plusieurs reprises l’existence d’un modèle « Switch Pro », censé proposer un écran OLED, des capacités 4K via DLSS et des performances accrues. Selon ses informations, plusieurs développeurs tiers avaient même reçu des kits de développement compatibles avec cette mystérieuse version plus puissante de la Switch. Finalement, Nintendo a déjoué les attentes en sortant simplement un modèle OLED sans changement technique majeur. L’ombre d’un malentendu ou d’un projet avorté plane toujours sur cette affaire. Nintendo avait même publié un démenti inhabituellement direct à l’époque, expliquant qu’aucun modèle 4K n’était prévu, ce qui avait renforcé la méfiance envers les fuites.

En dépit de cet épisode controversé, les articles de Takashi Mochizuki sur la Switch 2 en 2023 et 2024 se sont pour l’instant révélés très cohérents avec les autres sources crédibles du secteur. Plusieurs détails évoqués par Bloomberg ont été corroborés par d’autres médias comme Eurogamer, VGC ou Nikkei, notamment en ce qui concerne la fenêtre de sortie, la collaboration avec Nvidia ou la stratégie de production à grande échelle. La récente information sur l’implication de Samsung dans la fabrication des puces de la console vient ainsi compléter un puzzle qui semble désormais très solide.

Il convient donc de nuancer le jugement. Le passif autour de la Switch Pro invite à une certaine prudence, mais il ne suffit pas à discréditer l’ensemble du travail du journaliste. La différence réside aujourd’hui dans le ton et la précision des nouveaux rapports. Là où la Switch Pro semblait reposer sur des fuites fragmentaires et spéculatives, la Switch 2 s’inscrit dans une dynamique d’annonces officielles proches, avec une sortie désormais imminente. Takashi Mochizuki paraît mieux renseigné, mieux encadré, et surtout plus aligné avec les tendances industrielles actuelles.