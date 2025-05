Le jeu de base est soldé sur toutes les plateformes pour l’occasion et accueille aujourd’hui un nouveau personnage jouable, une nouvelle histoire, un nouvel environnement à explorer, et bien plus encore

Sabotage Studio annonce aujourd’hui le lancement d’un DLC entièrement gratuit pour Sea of Stars : Throes of the Watchmaker. Ce ne sont pas moins de 6 millions de joueurs qui peuvent dès à présent se lancer dans une nouvelle aventure de 8 heures. Throes of the Watchmaker est un remerciement pour l’accueil extraordinaire que les fans ont réservé à Sea of Stars depuis sa sortie. Celles et ceux qui possèdent déjà Sea of Stars peuvent d’ores et déjà télécharger le DLC gratuitement sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Quant aux néophytes, ils ont aujourd’hui l’opportunité d’acquérir le jeu de base avec une réduction de 35%.

Sea of Stars est actuellement en solde :

35% de réduction sur PC (Steam) du 20 mai au 3 juin

35% de réduction sur Nintendo Switch (eShop) du 20 mai au 8 juin

35% sur Xbox (Microsoft Store) du 20 mai au 2 juin

35% sur PlayStation (PlayStation Store) du 21 mai au 11 juin 10% de réduction supplémentaires pour les abonnés PS+ Extra



Dans Throes of the Watchmaker, Zale et Valere cherchent à obtenir l’aide de l’Horlogère, l’une des figures les plus intrigantes rencontrées au cours de l’aventure principale de Sea of Stars. L’Horlogère accepte de leur venir en aide, à condition que les deux Guerriers du Solstice l’aident tout d’abord à régler un problème. Zale et Valere doivent alors pénétrer dans Horloge, un monde miniature conçu par l’Horlogère, afin de sauver ses habitants d’une fête foraine maudite.

Une toute nouvelle aventure – Zale et Valere doivent aider Keenathan, un ami pirate rencontré lors de la campagne principale de Sea of Stars, à apprendre son vrai nom. Au fil de cette nouvelle quête passionnante, le duo va vivre de nouvelles aventures, rencontrer de nouveaux amis et affronter de nouveaux ennemis.

Un nouveau monde fantastique – Les joueurs partent à la découverte d'Horloge ainsi que de la menace qui pèse sur ce monde miniature, et bravent de nouveaux donjons et ennemis.

De nouvelles classes de combat – Zale et Valere doivent s'adapter aux nouvelles règles d'Horloge pour que leur magie fonctionne correctement. Zale est contraint de devenir Jongleur pour relever les défis qui l'attendent tandis que Valere s'illustre en tant qu'Acrobate.

Un nouvel allié jouable – Il est désormais possible de faire équipe avec l'Artificier, dont les capacités reposent sur des lasers.

Des scènes cinématiques impressionnantes – Le budget alloué aux cinématiques de Throes of the Watchmaker est équivalent à celui de l'aventure principale de Sea of Stars, ce qui a permis à Sabotage de mettre en images plusieurs moments clés de l'aventure.

Des mini-jeux – Dans la plus pure tradition du carnaval, les Guerriers du Solstice vont pouvoir mettre leurs aptitudes à l'épreuve au fil de mini-jeux optionnels. La Roulette, très appréciée des fans de Sea of Stars, fait notamment son grand retour !

Une nouvelle bande originale – Eric W. Brown, le compositeur principal de Sea of Stars, est de retour avec de la nouvelle musique pour Throes of the Watchmaker. Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) a par ailleurs de nouveau été invité pour signer plusieurs contributions

Un jeu de rôle acclamé par la critique – Sea of Stars modernise les combats classiques au tour par tour, l'exploration et la narration et réimagine l'âge d'or des jeux de rôle des années 1990 dans une aventure originale et rafraîchissante, jouable en solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs.

Succès critique et populaire auréolé de nombreux prix, dont celui du meilleur jeu indépendant aux Game Awards, Sea of Stars est disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 33,99 euros. Throes of the Watchmaker fait suite à Dawn of Equinox, une mise à jour gratuite distincte qui a ajouté la coopérative locale, des améliorations au système de combat et bien plus encore à la célèbre campagne de Sea of Stars.