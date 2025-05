Un nouveau bruit de couloir agite la sphère vidéoludique : selon Tom Henderson, célèbre leaker de l’industrie, Ubisoft préparerait une version Director’s Cut de son jeu Avatar: Frontiers of Pandora, avec une sortie prévue courant 2025. L’annonce n’est pas officielle, mais la fiabilité de la source et le contexte actuel laissent peu de place au doute — et la Nintendo Switch 2 pourrait bien être concernée.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tom Henderson est l’un des insiders les plus crédibles du milieu. Journaliste chez Insider Gaming et auteur de multiples fuites avérées (notamment autour de Call of Duty, Battlefield, PS5 Slim, Metal Gear Solid Delta, ou encore Helldivers 2), ses publications sont généralement bien sourcées. Lorsqu’il se contente de « teaser » une info comme ici — un simple « I’m talking about the Ubisoft game (in case there’s any confusion) » — cela indique qu’il détient des éléments concrets, sans pour autant tout dévoiler d’emblée.

Sorti en décembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Avatar: Frontiers of Pandora proposait une aventure en monde ouvert à la première personne se déroulant en parallèle de l’univers des films de James Cameron. Si le jeu n’a pas fait l’unanimité critique, il a été salué pour sa direction artistique, ses environnements luxuriants et sa fidélité à la licence.

Une édition Director’s Cut pourrait permettre à Ubisoft de :

Corriger ou améliorer certains aspects techniques et narratifs ;

Ajouter du contenu supplémentaire, comme de nouvelles missions, zones ou options de personnalisation ;

Rendre le jeu accessible à de nouveaux publics — notamment sur d’autres plateformes, comme la Switch 2.

Avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2 (attendue le 5 juin 2025), les éditeurs tiers comme Ubisoft cherchent à capitaliser sur ce nouveau parc installé. Avatar: Frontiers of Pandora, qui repose sur le Snowdrop Engine (déjà utilisé dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sur Switch), pourrait bénéficier d’un portage adapté à la puissance accrue de la prochaine console hybride.