Les développeurs ont annoncé que, suite à des ajustements dans le calendrier de déploiement des mises à jour, les correctifs pour les versions Nintendo Switch et Xbox arriveront plus tard que ceux des versions PS5, PS4 et Steam. Ces correctifs sont prévus dans la mise à jour 1.2.1, attendue autour du 29 mai.

En attendant, plusieurs problèmes peuvent affecter les joueurs sur Switch et Xbox :

Quêtes de métiers (Crafting Lives)

Certains plans (Recipes) peuvent être difficiles à trouver dans le menu, donnant l’impression que la progression est bloquée.

Solution : ouvrez l’onglet « Quêtes » dans le menu des plans et faites défiler la liste pour trouver le plan manquant.

Switch – Bug après modification des options

Dans les zones Treasure Grove ou les sanctuaires de Ginormosia, modifier et sauvegarder les stickers ou messages rapides, puis redémarrer immédiatement le jeu, peut bloquer la progression.

Solutions :

Dans un Treasure Grove : utilisez « Abandonner » sur le Weird Pad pour quitter.

Dans un sanctuaire (hors Chapitre 2) : utilisez « Portail de téléportation » pour sortir.

Pendant le Chapitre 2 : ce bug sera corrigé avec la mise à jour 1.2.1.

Chapitre 6 – Cave of Trials bloquée

Regarder une scène après avoir terminé plusieurs mini-jeux de sanctuaires à Ginormosia peut empêcher l’accès à la Cave of Trials.

Solution : tant que le message « Allez à la Cave of Trials » est affiché à l’écran, évitez de déclencher cette scène.

Autres corrections à venir pour Switch et Xbox :

Correction d’un bug empêchant de dégainer une arme lors du premier tutoriel de combat.

Ajustement de l’interface dans les défis de vie pour clarifier la sélection.

Ajout d’une fonctionnalité « Aide instantanée ».

Correction de l’icône « ! » qui ne disparaît pas dans le menu Quêtes.

Améliorations du multijoueur pour permettre de progresser même à plusieurs.

Corrections spécifiques à la Switch :