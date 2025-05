Kazutaka Kodaka, créateur de Danganronpa, vient de révéler toutes les informations sur Shuten Order, un jeu d’aventure multi-genre développé par Too Kyo Games en collaboration avec DMM Games et édité par Spike Chunsoft. Ce titre sortira sur Nintendo Switch via l’eShop et sur PC via Steam le 5 septembre 2025. Les précommandes ouvriront le 22 mai.

Shuten Order propose une expérience unique en combinant cinq systèmes de jeu différents dans un même titre, allant du roman visuel à l’action furtive horrifique. L’histoire, la direction artistique et la bande-son portent la signature des anciens membres de l’équipe Danganronpa, avec Kazutaka Kodaka au scénario, simadoriru aux illustrations et Masafumi Takada à la musique.

L’intrigue plonge dans un monde ravagé par le chaos, où une secte nommée Shuten Order prêche la fin de l’humanité. Cette organisation finit par former un micro-État, dirigé par un mystérieux Fondateur. Mais ce dernier est assassiné. Par un miracle appelé « le pouvoir de Dieu », il revient à la vie sous le nom de Rei Shimobe. Il ne lui reste que quatre jours à vivre, sans aucun souvenir, et un seul objectif : retrouver son assassin pour espérer ressusciter définitivement. Deux anges autoproclamés, Himeru et Mikotoru, vont l’accompagner dans cette mission vitale.

Le joueur devra enquêter et interagir avec cinq ministres influents du gouvernement de Shuten, chacun contrôlant un domaine et correspondant à un gameplay différent :

Ministère de la Justice : Enquête et déduction

Avec le système “Snapping”, le joueur devra interroger, observer et reconstituer des éléments pour résoudre le meurtre. L’approche est centrée sur la logique et l’analyse.

Ministère de la Santé : Évasion extrême

Un labyrinthe en 3D inquiétant rempli de pièges mortels, d’énigmes cruelles et de règles immorales. La survie dépendra d’un savant équilibre entre combat, réflexion et coopération.

Ministère des Sciences : Roman visuel à perspectives multiples

Le joueur devra suivre des scénarios qui divergent selon les décisions, avec plusieurs embranchements narratifs et une timeline à explorer via un arbre de progression.

Ministère de l’Éducation : Aventure romantique (oui, vraiment)

Empoisonné par Honoka Kokushikan, Rei doit séduire l’une des trois filles portant son nom pour obtenir l’antidote. L’affection devient une arme, et la romance, une stratégie.

Ministère de la Sécurité : Action furtive et horreur

Rei explore une carte 3D en évitant Nephilim, un tueur errant. Le but est simple : survivre en se cachant, en évitant les pièges et en résolvant les énigmes environnementales.

Les personnages principaux comprennent :

Rei Shimobe , protagoniste amnésique, ressuscité dans un corps temporaire et déguisé en détective.

, protagoniste amnésique, ressuscité dans un corps temporaire et déguisé en détective. Himeru , ange nerveuse mais déterminée, qui pousse Rei à avancer.

, ange nerveuse mais déterminée, qui pousse Rei à avancer. Mikotoru , ange calme et analytique, mystérieux sur ses intentions.

, ange calme et analytique, mystérieux sur ses intentions. Kishiru Inugami , ministre fantasque de la Justice surnommé l’ »Arbitre fantôme ».

, ministre fantasque de la Justice surnommé l’ »Arbitre fantôme ». Yugen Ushitora , médecin de génie surnommé le « Gardien de l’au-delà ».

, médecin de génie surnommé le « Gardien de l’au-delà ». Teko Ion , génie froid à la tête des sciences.

, génie froid à la tête des sciences. Honoka Kokushikan , manipulatrice de l’information, surnommée la « Magicienne des mots ».

, manipulatrice de l’information, surnommée la « Magicienne des mots ». Manji Fushicho, protectrice brutale du pays, redoutée comme la « Reine de la chasse aux hérétiques ».

Une édition numérique Deluxe à 64,99 $ sera disponible et comprendra le jeu, un artbook visuel et une mini bande-son exclusifs. Ces bonus ne seront pas vendus séparément.

Un bonus de précommande exclusif à la Switch sera également offert : un roman numérique original supervisé par Kazutaka Kodaka intitulé Before the Murders – case: Manji Fushicho. Ce préquel se déroule cinq ans avant le jeu principal et relate l’épreuve qui a transformé Manji Fushicho en l’impitoyable ministre de la Sécurité.

Ce projet est signé par une équipe expérimentée : Kazutaka Kodaka, Takumi Nakazawa et Takekuni Kitayama à l’écriture, simadoriru à l’illustration, et Masafumi Takada à la composition. Avec son concept atypique mêlant mystère, horreur, romance et enquête dans un seul jeu, Shuten Order s’annonce comme un nouveau coup de maître de Kodaka.