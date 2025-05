SEGA® a annoncé aujourd’hui que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est maintenant disponible à la précommande sur Nintendo Switch avant sa sortie en Amérique du Nord et en Europe le 5 août 2025. Le jeu sera également disponible le 5 août sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam®.

Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, SEGA a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce mettant en scène l’arc du village des forgerons et ses enjeux cruciaux, comme il est présenté dans le mode Histoire du jeu. Vous pouvez la retrouver ici :

Découvrez en détail l’arc du Village des forgerons sur IGN

Les fans peuvent se rendre sur IGN.com pour une nouvelle vidéo exclusive présentant un aperçu détaillé de la manière dont l’arc du Village des forgerons prend vie dans le mode Histoire de The Hinokami Chronicles 2 :

Les précommandes numériques sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop

Édition Deluxe numérique – 69,99€ PDSF

Précommandez l’édition Deluxe numérique pour obtenir :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

4 clés de déblocage de personnages : Uzui Tengen, Iguro Obanai, Shinazugawa Sanemi et Himejima Gyômei Une voix système en mode VS : ensemble de lunes supérieures : Akaza, Daki, Gyûtarô, Zohakuten, Gyokko 3 tenues de combat : le kimono de Kamado Tanjirô (Quartier des plaisirs), le kimono de Hashibira Inosuke (Quartier des plaisirs) et la tenue de ninja d’Uzui Tengen



Bonus de précommande : 2 clés de déblocage de personnages* : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri

Édition Standard numérique – 59,99 € PDSF

L’édition Standard numérique comprend les éléments suivants :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages de l’Académie Kimetsu : Rengoku Kyôjurô et Uzui Tengen

Bonus de précommande : 2 clés de déblocage de personnages* : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri

Édition physique – 59,99 € PDSF

Une édition physique de The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant en précommande. Cette version contient :

Le jeu de base

2 clés de déblocage de personnages** : Tokitô Muichirô et Kanroji Mitsuri