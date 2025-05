Nous avions eu la chance de pouvoir mettre la main sur une preview du jeu, et maintenant sur le jeu complet. Nous avions très hâte, après cette première prise en main, d’en voir plus mais est-ce que notre envie s’est estompée au cours de l’aventure ? 23 ans après sa sortie sur PlayStation 2, 23 ans après avoir eu cette réception formidable par les joueurs, est-ce que le titre est toujours capable de nous faire vibrer ? Eh bien préparez votre plus beau katana, c’est parti pour Onimusha 2: Samurai’s Destiny !

Un nouveau chapitre

Onimusha 2 est une suite sans être une suite de Onimusha Warlords. On reprend la même ambiance, on reprend le même type de gameplay, mais nous suivons un nouveau héros. Exit Samanosuke, le héros du premier jeu qui avait les traits de l’acteur Takeshi Kaneshiro, nous suivons maintenant Jubei qui reprend quant à lui les traits de Yusaku Matsuda, célèbre acteur japonais qui est décédé en 1989 donc bien longtemps avant la sortie de Onimusha 2. Jubei voit son village dévasté et annihilé par l’armée de démons de Oda Nobunaga. Empli d’une soif de vengeance, il décide alors de retrouver Oda pour venger son village. Au cours de son périple, il fait la rencontre d’un démon aux traits féminins, qui s’avère être la mère de notre héros, et qui est mi-humaine, mi-démon.

Elle lui confère un pouvoir qui permet d’absorber la force des démons qu’il aura vaincus. Au menu du coup 4 types de « boules d’énergie » à absorber, celles qui vont vous redonner de la magie pour utiliser vos attaques spéciales liées aux armes, celles qui vont vous redonner de la vie, celles qui vont augmenter votre jauge de points à dépenser pour améliorer vos armures et pour finir celles qui vont remplir votre jauge d’Onimusha. Car oui, vous allez pouvoir vous transformer en Onimusha et embraser donc totalement votre côté démon pour quelques secondes, ce qui va vous procurer un boost énorme en dégâts.

Au cours de l’aventure, nous allons rencontrer 4 alliés qui auront une assez grande importance dans l’histoire et le gameplay : Oyu, une combattante agile, Ekei, un imposant combattant porté sur la bouteille, Magoichi, un tireur d’élite au fusil et Kotaro le jeune ninja. Chacun va pouvoir changer votre aventure, et il faudra être attentif lors des phases de dialogues avec eux pour deviner ce qui leur ferait plaisir. En leur donnant des cadeaux qui leur plaisent, vous allez améliorer votre amitié avec eux. Pas de jauge visible, mais si vous êtes suffisamment allié avec un compagnon, il va alors pouvoir vous aider lors de certaines phases de jeux ou même lors des combats de boss, l’IA des alliés n’étant pas idiote, c’est en plus une véritable aide. Mais vous aurez aussi potentiellement la chance de pouvoir les diriger à certains moments clés de l’aventure.

Vous ne pourrez pas être ami avec tout le monde en une partie, surtout si vous vous trompez lors de la remise des cadeaux, mais ce n’est pas grave car c’est alors l’occasion d’y retourner et de refaire une partie. Le jeu possède une durée de vie d’une douzaine d’heures, ce qui double celle du premier Onimusha.

Un gameplay qui nous rappelle quelque chose

Capcom, le célèbre éditeur de jeu vidéo, est derrière la franchise reconnue Resident Evil. Succès critique depuis des décennies maintenant, Capcom a tenté d’adapter à plusieurs reprises la série dans d’autres univers qui ont fini par totalement dériver : nous avions eu une version avec des dinosaures avec le célèbre Dino Crisis, mais aussi une tentative à l’arme blanche avec Onimusha. Cependant dans ce dernier le côté Beat Them All et action se ressent aussi par la possibilité d’augmenter nos armes et notre équipement pour booster notre résistance et les différents coups et dégâts que l’on peut infliger. Comme les ennemis réapparaissent dès que vous sortez et revenez dans une zone, vous allez pouvoir farmer un peu pour améliorer votre personnage, même en mode normal vous allez être obligé de le faire un peu même si ce n’est pas un jeu difficile. Nous retrouvons dans Onimusha des éléments qui nous rappellent Resident Evil et Dino Crisis avec de sublimes plans en précalculé, des zones pas très grandes, mais connectées les autres aux autres et surtout une caméra fixe.

Caméra qui nous causera régulièrement des soucis, notamment quand il y a des archers dans le coin. Parfois en effet, une zone est plus grande que ce qu’on voit. Le plan fixe bouge quand on se déplace dans la zone, mais du coup des ennemis hors de notre champ de vision sont existants et n’hésitent pas à nous sauter dessus ou justement à nous tirer dessus. Alors il faut se remettre dans l’époque et pourquoi c’est le cas, mais effectivement en 2025 on est un peu déconcertés par ce genre de chose. En dehors de ça le jeu est plus fluide que jamais, avec un personnage certes un peu pataud, des mouvements ennemis plutôt rigides, mais à l’époque c’était plus souple et rapide que jamais. Encore une fois c’est difficile de jauger le produit entièrement, nous sommes sur un remaster et pas un remake, donc nous avons la même chose qu’à l’époque en plus joli, mais ce qui était super il y a plus de 20 ans est maintenant un peu daté en termes de fluidité de jeu.

Notre héros a plusieurs possibilités de coups : enchaîner des coups de manière fluide, donner un grand coup qui va alors mettre à terre l’adversaire, planter justement un adversaire à terre, donner un coup d’estoc qui va casser le coup adverse, un coup de pied qui peut le déstabiliser, ou encore la possibilité de se mettre en garde ou d’utiliser des coups spéciaux liés aux armes. Car oui, nous avons au menu plusieurs armes, l’épée de foudre qui arrive au début du jeu, suivie rapidement de la lance de glace. Puis nous aurons une lame double de vent, un marteau de terre ou encore une épée de feu. Chacune va avoir son intérêt en termes de gameplay et son attaque spéciale sera différente. Leurs propriétés magiques vont aussi pouvoir débloquer des éléments cachés derrière un sceau de magie dans les niveaux.

L’histoire quant à elle n’est quand même pas géniale, on sent que l’écriture a été vite expédiée à l’époque. C’est très vite expédié, c’est peu profond et très cliché, on nous balance les choses au visage sans parler de la fin du jeu en mode steampunk un peu sans rapport avec le reste. Sans être catastrophique, ce n’est pas le point fort de Onimusha 2.

Un beau remaster

On ne va pas se mentir, la qualité du remaster est là, Warlords avait eu de bons retours lors de son remaster, et ici nous sommes dans la continuité. Le jeu est toujours aussi joli qu’à l’époque, un peu plus fin et surtout avec un antialiasing bien présent. Les cinématiques sont plus propres, mais du coup font un peu mal, car elles n’ont pas été entièrement refaites.

Le gameplay est toujours plus fluide, de petits ajouts comme la possibilité de switcher d’arme à la volée est bienvenue, plus besoin de toujours passer par le menu, cependant les ennemis ne vous laisseront pas tranquille alors c’est parfois difficile de changer en plein action. Le doublage est entièrement disponible en japonais et en anglais, anglais qui fut décrié à l’époque et dont nous nous sommes vite passés de notre côté tellement il ne colle pas du tout à l’ambiance.

Il y a tout un système de « succès » inclus dans le jeu, comme finir le jeu sous 5h (impossible sur une première partie) ou encore simplement atteindre certains endroits clés du jeu. Si vous souhaitez tout compléter, la durée de vie sera grandement augmentée.

Un tas de bonus sont présents dans le menu, alors n’ayant pas fait le jeu à l’époque nous ne saurons pas tellement dire quels sont précisément ces ajouts en dehors de ce que nous annonce le communiqué de presse : Ces mises à jour incluent davantage de paramètres de difficulté, dont un tout nouveau mode « Enfer » dans lequel un seul coup suffit à entraîner la mort, ainsi que la possibilité de profiter de l’histoire en sélectionnant le mode Facile dès le début. Les nouvelles fonctionnalités incluent également la possibilité de changer d’arme sans interrompre l’action et de choisir le moment où Jubei se transforme en Onimusha. Ce remaster comprend également des améliorations telles que les sauvegardes automatiques, la possibilité d’interrompre les cinématiques, divers formats d’images et bien plus encore. La galerie du jeu s’enrichit même d’une centaine de nouveaux artworks et de la bande-son originale.