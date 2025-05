Après Azura’s Crystal annoncé la semaine dernière, l’éditeur Soft Source confirme une nouvelle sortie en édition physique pour le Japon. Cette fois, il s’agit de Selfloss, un jeu indépendant développé par Goodwin Games et initialement publié par Silver Lining Interactive (anciennement Merge Games). Le titre sera disponible sur Nintendo Switch en version boîte à partir du 21 août 2025. Bonne nouvelle pour les collectionneurs occidentaux : le jeu propose une option de langue anglaise, ce qui rend l’importation tout à fait accessible.

Selfloss est une aventure poignante et immersive, prenant place dans un monde fantastique inspiré des cultures slaves et des mythes liés à l’adoration des baleines. On y suit Kazimir, un vieux guérisseur marqué par une blessure d’âme, qui entreprend un long voyage à pied et en bateau afin de trouver un rituel capable de le soigner. Son périple le conduit à croiser d’autres personnages touchants et à affronter une mystérieuse force appelée le Miasme, qui menace peu à peu la terre entière.

Le bâton magique de Kazimir joue un rôle fondamental dans le gameplay. Il permet à la fois d’éclairer les ténèbres, de repousser les ennemis issus du Miasme, et de résoudre des énigmes. Sa particularité est d’être contrôlable de manière indépendante du personnage, offrant ainsi des mécaniques de jeu originales basées sur la coordination.

L’exploration occupe également une place importante dans Selfloss. Le joueur est amené à naviguer sur les rivières et les mers à bord d’un petit bateau alimenté par la lumière du bâton, tout en visitant des villages et autres lieux habités où il apportera du réconfort aux âmes en peine. Le jeu se distingue aussi par son univers riche en symboles, avec une ambiance entre mythologie nordique et légendes slaves. Le tout est sublimé par une bande-son signée Arigto, qui accentue encore davantage la dimension émotionnelle du récit.

Avec son atmosphère unique, son gameplay mêlant exploration, combat et énigmes, et sa narration centrée sur le deuil et la guérison, Selfloss s’annonce comme une aventure sensible et mémorable. La version physique japonaise prévue le 21 août constituera une belle opportunité pour les amateurs de jeux poétiques de compléter leur collection avec un titre singulier.