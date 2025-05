Ahoy marin d’eau douce ! Boucanier et butin d’or, vous embarquez pour un sacré voyage ! Trident’s Tale est un jeu d’action-aventure développé par 3DClouds, un petit studio italien qui n’a cessé de grandir depuis sa fondation en 2016. Plongeant les joueurs dans un univers de piraterie mêlant magie et exploration, le jeu promet une expérience riche en combats, en énigmes et en personnalisation. Avec ses allures de Sea of Thieves en solo, voyons si l’expérience nous fera hisser la grand-voile, et mettra le cap sur une pépite d’or indé… ou sur un véritable panier de crabes !

Yo ho, yo ho, a pirate’s life for me

Le joueur incarne Ocean, une jeune orpheline aux yeux vairons et au tempérament de feu, vivant dans un village paisible, décidément trop petit pour elle. Sa vie bascule lorsqu’elle trouve un fragment d’un artefact ancien, visiblement très convoité, et qu’au même moment, son village est attaqué par une armée de squelettes. Elle réussit à s’échapper de l’île, mais son père adoptif, lui, disparaît. Déterminée à percer les mystères entourant le Trident de la Tempête, un artefact légendaire qu’elle devra reconstituer, Ocean se lance dans une aventure qui va la conduire à sillonner les mers, explorer des îles et des temples, et bien entendu, croiser le fer avec bon nombre d’ennemis en coulant quelques navires au passage.

L’histoire est un classico-classique : l’ado en mal d’aventure rêve d’exploration et de batailles, se retrouve en possession d’un bien précieux que tout le monde convoite, et deux minutes plus tard, toutes les forces du mal de l’univers lui tombent dessus pour récupérer l’objet. Effectivement, c’est presque le scénario de 80 % des récits, mais bien que classique dans sa structure, il est heureusement enrichi par des personnages plus intéressants et des dialogues empreints d’humour, notamment grâce à Pedro, le narrateur espiègle.

Notre chère Ocean ne sera pas le personnage le plus intéressant, malheureusement. Nous l’avons trouvée agaçante dans son rôle d’ado arrogante et bien trop sûre d’elle. Surtout, l’écriture des dialogues et le doublage manquent cruellement d’intention de la part des comédiens. Cela amoindrit le récit et l’ensemble des dialogues. Les moments de tension ou de mélancolie tombent littéralement à plat, et vous pouvez suivre des dialogues sur la mort de quelqu’un sur le même ton que vous utiliseriez pour dire : “Bonjour, une baguette, s’il vous plaît.” Cependant, il faut reconnaître l’effort déployé par le studio sur la localisation, puisque le titre est intégralement en français (pour les textes).

Avec une campagne principale d’environ 15 heures, Trident’s Tale propose une aventure riche en contenu. Au-delà de la trame principale, le jeu vous embarque dans une flopée de quêtes secondaires et de donjons optionnels. Le jeu est accessible à un large public, avec une difficulté progressive adaptée aux joueurs de tous niveaux. Mais nous reviendrons sur le gameplay en détail dans quelques lignes, car il y a fort à dire !

Vous avez le pied marin ?

Trident’s Tale propose une alternance entre exploration terrestre et navigation maritime. À terre, le joueur peut interagir avec divers PNJ, ramasser des objets, ouvrir des coffres, résoudre des énigmes et affronter des ennemis munis de son sabre, d’un mousquet et de plusieurs pouvoirs magiques. Vous pouvez viser, courir, sauter et esquiver également. Ahhh l’esquive… ! Nous pourrions vous écrire un chapitre complet sur cette fabuleuse esquive.

Contrairement à d’autres titres d’action-aventure, où la basique et néanmoins efficace roulade règne en maître, nous avons ici droit à un dash. Mais cette esquive ne se montre pas suffisamment réactive ni efficiente pour nous tirer d’un mauvais pas. Pire, vous vous retrouverez parfois acculé contre un mur, et les ennemis s’en donneront à cœur joie pour vous tailler en biseaux. Les combats sont également un peu rigides et rappellent parfois les jeux des années 2000.

En mer, les batailles navales sont plutôt dynamiques. Le joueur peut utiliser les canons de son navire pour affronter des bateaux ennemis, et des créatures marines comme le Kraken ou les Mégalodons. Contrairement à Sea of Thieves, les phases d’abordage de navires adverses sont beaucoup plus simples. Une fois un bateau ennemi réduit en charpie, on appuie sur une touche pour l’aborder, le bateau disparaît et nous octroie directement un butin. Vous restez donc à bord de votre navire et continuez votre route. La navigation est assez lente, mais heureusement facilitée par des points de téléportation activables sur les îles, permettant de réduire les temps de trajet.

Le jeu offre une large gamme de personnalisations pour votre personnage principal et votre navire. Grâce à l’artisanat, vous pouvez fabriquer des potions à tout moment dans le menu, et c’est salvateur vu les dégâts infligés par les ennemis ou les pièges dans les temples. Vous pourrez également crafter des armes, des vêtements et améliorer votre bateau, à condition de posséder les plans nécessaires et les matériaux requis. Et pour forger des objets de niveaux supérieurs, il faudra avoir un atelier plus évolué. Le jeu est assez axé sur l’exploration, car il y a des objets à ramasser partout, et des caisses à détruire tous les deux pas également. Les ressources collectées vous permettront justement de progresser tout au long de l’aventure : ne les négligez pas !

Comme dirait Édouard Baer : “La vie, c’est d’abord des rencontres…”, vous allez donc faire la connaissance de personnages à qui rendre service, et qui rejoindront parfois votre équipage. Chacun d’eux possède une compétence que vous allez pouvoir utiliser avec votre personnage. Et ils disposent même d’un arbre de compétences que vous pourrez améliorer avec des bouteilles de grog. Cela peut être un sort offensif ou une amélioration de soutien (effectuer plus de dégâts avec le pistolet, par exemple).

C’est plutôt une bonne idée, car même si notre personnage principal ne possède aucun arbre de talents, et n’est améliorable que par ses équipements, on trouve là une véritable raison de prêter main-forte aux différents personnages que l’on rencontre. On sent qu’ils ont un véritable impact sur notre héroïne : ils ne sont pas juste là pour faire joli à bord de notre bateau. Plus notre équipage se développe, plus notre personnage se renforce également et devient une vraie capitaine !

Tisane de tisane, réduisez bon sang !

La direction artistique du titre et le style cartoon, rappelant parfois les séries animées des années 90, sont une réussite. Les personnages ont un certain charisme et sont vraiment bien conçus. Les environnements sont colorés et variés, et chaque île visitée offre une ambiance unique, allant de la ville pirate à la cité technologique, ce qui donne un vent de fraîcheur à chaque expédition. Le jeu offre également un cycle jour/nuit (parfois un peu façon interrupteur on/off) et une météo dynamique, ce qui apporte un nouveau regard sur les différents environnements que vous visitez.

Mais n’y allons pas par quatre chemins : visuellement, le portage Nintendo Switch de Trident’s Tale est une catastrophe ! Tout est vraiment très laid. On a parfois l’impression de voir des textures low poly de PlayStation One. C’est une bouillie infâme de pixels, mélangée avec du flou, parsemée de clipping et d’aliasing. Le jeu vous inflige des temps de chargement inégaux : chaque mort vous vaudra un écran de chargement plus long que le temps nécessaire pour lire ce test, tandis que le premier chargement du jeu est relativement court. La fluidité est également en dents de scie : vous subirez des baisses de framerate — très pratique pour les esquives en combat ou les sauts au-dessus du vide pendant l’exploration.

Vouloir porter le jeu sur Nintendo Switch pouvait sembler une excellente idée, mais à quelques semaines de la sortie de la Switch 2, peut-être aurait-il mieux valu attendre et préparer cette version plus soigneusement. En l’état, il est difficile de conseiller le titre sur cette machine, tant l’expérience, pourtant si plaisante sur de nombreux aspects, devient un calvaire pour les yeux, au point d’en entacher parfois même le gameplay. Le studio a bien entendu annoncé une série de correctifs pour la sortie, mais malheureusement, il semble que la qualité graphique n’en fasse pas encore partie, au moment où ce test est rédigé.

Concernant la bande-son ou les bruitages, rien de véritablement marquant de ce côté-là. Les musiques accompagnent globalement bien l’aventure, sans être particulièrement mémorables. Elles sont légèrement en retrait de base, quelques réglages seront donc nécessaires si vous voulez en profiter davantage.

Trident’s Tale est disponible le 22 mai 2025 sur l’eShop au prix de 24,99 euros, en français.

**Toutes les captures d’écran ont été faites depuis la console durant la phase de test.