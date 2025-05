Bandai Namco Entertainment America a levé le voile aujourd’hui sur Shadow Labyrinth, son prochain jeu de plateforme 2D orienté action-exploration, à l’occasion d’un événement symbolique : le 45e anniversaire de PAC-MAN. Le jeu a été présenté via une toute nouvelle bande-annonce intitulée Maze Reveal, diffusée le 22 mai 2025, soit précisément 45 ans jour pour jour après la sortie du légendaire jeu d’arcade dans les salles japonaises.

Prévu pour une sortie le 18 juillet 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, Shadow Labyrinth puise son inspiration dans l’univers sombre de la science-fiction tout en rendant hommage à l’héritage arcade de Bandai Namco. La bande-annonce offre un aperçu détaillé de l’univers et du gameplay, révélant une relecture audacieuse de l’univers de PAC-MAN, transposé dans un monde sinistre et labyrinthique où exploration, survie et transformation sont les maîtres-mots.

Dans Shadow Labyrinth, les joueurs incarnent Swordsman No. 8, un guerrier solitaire évoluant sur une planète hostile, accompagné d’un mystérieux compagnon nommé PUCK. Ce dernier, à la fois guide et source de pouvoirs, évoque immédiatement la silhouette iconique de PAC-MAN, et permet au joueur de canaliser des compétences puissantes directement inspirées du célèbre glouton jaune. Le cœur du gameplay repose sur l’idée de devenir le prédateur ultime en consommant tout ce qui se trouve sur son passage.

Le monde du jeu est une immense structure en labyrinthe où chaque détour, chaque couloir recèle des dangers, des secrets et des ennemis redoutables. Le jeu mélange habillement plateforme nerveuse et mécaniques d’exploration, tout en intégrant des clins d’œil constants à l’univers PAC-MAN : course-poursuite contre des ennemis, niveaux en corridors, effets sonores rétro modernisés, et un boss gigantesque baptisé G-HOST Bug, véritable incarnation monstrueuse des célèbres fantômes de la série d’origine.

Le studio de développement Bandai Namco Studios promet également une narration sombre et riche, étendant son hommage à d’autres licences emblématiques de l’arcade. En amont de la sortie, plusieurs révélations sont prévues autour des autres inspirations historiques du jeu, avec la promesse de faire vibrer la corde nostalgique des anciens joueurs tout en introduisant ces classiques à une nouvelle génération.

Deux éditions seront proposées sur Nintendo Switch : une édition numérique standard et une édition numérique deluxe, toutes deux déjà disponibles en précommande. Les précommandes pour la version Nintendo Switch 2 ouvriront très prochainement.