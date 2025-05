Les joueurs peuvent aider Wilmot à faire les puzzles de partout !

FINJI, le studio de développement et éditeur primé qui travaille sur Usual June a annoncé aujourd’hui que son dernier jeu Wilmot Works It Out est désormais disponible sur Nintendo Switch au prix de 13,99 EUR.

Le jeu est également disponible sur Steam, Itch.io, GOG, Humble Games, et Epic Games Store pour PC et Mac.

Wilmot Works It Out est le tout dernier projet d’édition de FINJI. Dans ce jeu de construction de puzzles, les joueurs compléteront de belles images et les utiliseront pour décorer les murs de leur maison. Le titre est développé par Richard Hogg (Hohokum, Flock) et Hollow Ponds (Flock, I Am Dead). Il est disponible en anglais, français européen, espagnol européen, polonais, portugais brésilien, Coréen, Chinois traditionnel, Chinois simplifié et Japonais.

Les joueurs peuvent contrôler Wilmot, qui se détend après son travail dans un entrepôt en triant des pièces de puzzle. Ce processus relaxant est accompagné par une douce bande-son électro-jazz composée par Eli Rainsberry (Wilmot’s Warehouse, Flock).

Le jeu propose aux joueurs de résoudre plus de 60 puzzles originaux, de débloquer sept pièces supplémentaires dans la maison et plus de 20 éléments de décoration, ainsi qu’un chat ou un chien. Si les joueurs ont la nostalgie de Wilmot’s Warehouse, ils pourront débloquer un Mode Marathon après avoir terminé le jeu principal, pour encore plus de rangement satisfaisant.