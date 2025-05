Bandai Namco Entertainment Europe célèbre le 45e anniversaire de PAC-MAN avec plusieurs nouvelles annonces. Sorti pour la première fois en 1980, PAC-MAN continue depuis ces quatre dernières décennies à être synonyme de fun pour tous les publics, tout en se développant sur différents médias et genres de jeux. Les derniers exemples étant l’épisode de la série Amazon Prime « Secret Level » et l’annonce du jeu vidéo SHADOW LABYRINTH.

SHADOW LABYRINTH est le prochain jeu de plateforme en 2D mêlant action et exploration et se déroulant dans un univers sombre de science-fiction. Proposant une approche visuelle originale, il est inspiré par PAC-MAN et de grands classiques de l’ère arcade. La toute nouvelle bande-annonce met en lumière la manière dont les éléments du jeu original et des nombreux titres mémorables de la franchise sont intégrés de façon créative au gameplay.

SHADOW LABYRINTH embarque les joueurs dans une aventure épique sur une planète hostile où le danger est omniprésent. Un mystérieux compagnon, nommé PUCK, leur transmettra des conseils avisés. Pour survivre, ils devront explorer ce monde labyrinthique et tout dévorer sur leur passage afin de devenir le prédateur ultime.

Le jeu sortira le 18 juillet 2025 et est d’ores et déjà disponible en précommande sur PlayStation®5, Xbox Series XS, Nintendo Switch™ et PC via Steam®, en éditions Digital Standard et Digital Deluxe. Il sera également lancé sur Nintendo Switch™ 2, avec des précommandes disponibles bientôt. Pour plus d’informations, visitez www.shadowlabyrinthgame.com

Développé par Bandai Namco Studios, SHADOW LABYRINTH propose une approche moderne et dynamique du genre plateforme, tout en intégrant des références à l’héritage arcade de Bandai Namco, tant dans son histoire que dans son gameplay. Comme révélé récemment, la vision sombre de l’univers de PAC-MAN occupe une place centrale dans le jeu, avec PUCK jouant à la fois le rôle de guide avec des capacités et compétences puissantes et souvent familières.

Les joueurs incarnent un guerrier nommé Swordsman No. 8, accompagné de PUCK à chaque étape de son périple. Ils explorent un vaste monde pour découvrir des armes redoutables, affronter des ennemis impitoyables et lever le voile sur les sombres secrets de la planète et de ses habitants. Tout au long du jeu, SHADOW LABYRINTH intègre des éléments emblématiques du gameplay de PAC-MAN, avec des couloirs sinueux, des mécaniques de poursuite, des références visuelles et sonores nostalgiques, ainsi qu’un boss imposant et familier : le G-HOST Bug.

SHADOW LABYRINTH propose un univers riche et une narration qui puise son inspiration au-delà de PAC-MAN, dans la bibliothèque des jeux de Bandai Namco de l’ère de l’arcade. D’ici le lancement, Bandai Namco fera des révélations surprises sur les nombreuses inspirations derrière ce jeu, qui feront appel à la nostalgie chez les joueurs.

Pour célébrer le 45e anniversaire de PAC-MAN, une variété de collaborations et d’expériences passionnantes ont été lancées, réunissant des marques emblématiques du monde entier. Bandai Namco Entertainment s’est associé à l’OXO Video Game Museum de Madrid pour créer une expérience unique en son genre pour les fans de PAC-MAN. Cette collaboration comprendra une série d’événements et d’expositions à Madrid et Malaga, rendant hommage au jeu révolutionnaire qui a changé à jamais l’industrie du jeu et la culture pop.

Pour ceux qui aiment les objets de collection haut de gamme :

Montegrappa propose un nouveau stylo plume inspiré du jeu vidéo PAC-MAN des années 80, apportant l’esprit ludique du jeu dans la vie quotidienne avec un design élégant et fonctionnel.

propose un nouveau stylo plume inspiré du jeu vidéo PAC-MAN des années 80, apportant l’esprit ludique du jeu dans la vie quotidienne avec un design élégant et fonctionnel. Quoridor , le jeu de stratégie primé, propose une nouvelle variante qui mélange les éléments classiques du jeu vidéo PAC-MAN avec de nouvelles mécaniques de jeu de société. Cette version est déjà devenue un succès mondial, captivant les fans de PAC-MAN et de jeux de stratégie.

, le jeu de stratégie primé, propose une nouvelle variante qui mélange les éléments classiques du jeu vidéo PAC-MAN avec de nouvelles mécaniques de jeu de société. Cette version est déjà devenue un succès mondial, captivant les fans de PAC-MAN et de jeux de stratégie. Brio présente une toute nouvelle version de son populaire jeu classique LABYRINTH, conservant son attrait traditionnel tout en offrant une touche de fraîcheur avec un design PAC-MAN Maze. Cette version mise à jour séduit les fans de toutes les générations, mêlant le charme intemporel du jeu bien-aimé au monde passionnant de PAC-MAN.

présente une toute nouvelle version de son populaire jeu classique LABYRINTH, conservant son attrait traditionnel tout en offrant une touche de fraîcheur avec un design PAC-MAN Maze. Cette version mise à jour séduit les fans de toutes les générations, mêlant le charme intemporel du jeu bien-aimé au monde passionnant de PAC-MAN. La marque australienne d’accessoires Glomesh s’est associée à l’icône du jeu d’arcade des années 80 pour sortir une collection en édition limitée. Mettant en vedette des personnages du jeu recréés dans des graphismes 8 bits classiques, les designs sont intégrés de manière transparente dans le maillage pixellisé de Glomesh, avec des détails complexes fabriqués à la main qui ajoutent au charme de la collection.

s’est associée à l’icône du jeu d’arcade des années 80 pour sortir une collection en édition limitée. Mettant en vedette des personnages du jeu recréés dans des graphismes 8 bits classiques, les designs sont intégrés de manière transparente dans le maillage pixellisé de Glomesh, avec des détails complexes fabriqués à la main qui ajoutent au charme de la collection. Plus tard cette année, Leblon Delienne, un atelier de sculpture français, dévoilera une série de statues artistiques mettant en vedette des personnages bien-aimés, mêlant artisanat méticuleux et culture pop pour créer des pièces uniques pour les collectionneurs et les fans.

Pour conclure nos collaborations, « PAC-MAN LIVE EXPERIENCE » de Little Lion Entertainment – un labyrinthe lumineux grandeur nature qui donne vie au monde de l’arcade virtuelle – a récemment remporté un prix d’excellence Licensing International. Cette attraction immersive a déjà connu un grand succès à Manchester et a maintenant ouvert ses portes à Dubaï ce mois-ci, offrant aux fans une toute nouvelle façon de vivre PAC-MAN.