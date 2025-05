Initialement sorti en 2002, l’emblématique jeu d’action et de survie à la sauce samouraïs de Capcom, Onimusha™ 2: Samurai’s Destiny, ressort le katana aujourd’hui pour faire vibrer une nouvelle génération de joueurs sur playstation®4, Nintendo Switch™, Xbox One et PC (Steam), avec un rendu visuel amélioré et de nouvelles fonctionnalités.

Avec Onimusha™ 2: Samurai’s Destiny, les joueurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir dans une version modernisée, un titre se déroulant dans une version plus sombre du japon féodal où le folklore entre en collision avec la légende des samouraïs dans un récit épique de vengeance !

Best-seller de la saga, Onimusha 2: Samurai’s Destiny retrace le parcours palpitant de Jubei Yagyu, un maître du sabre dont le village natal a été décimé par Oda Nobunaga et sa redoutable armée de démons. Doté de pouvoirs Oni à la suite d’une mystérieuse rencontre, Jubei s’engage sur la voie de la vengeance, jurant de vaincre et punir le maléfique Nobunaga.

De la période Sengoku à l’ère moderne

Ce classique du jeu vidéo revient sous une forme remastérisée avec un rendu HD et introduit toute une série de fonctionnalités inédites et de mises à jour de confort :

Améliorations de gameplay : Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes affinées, un changement d’arme à la volée, une sauvegarde automatique, la possibilité d’interrompre les cinématiqques, ce remaster offre une sensation de jeu moderne, plus fluide et plus intuitive, tout en restant fidèle à l’expérience du jeu d’origine.

: Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes affinées, un changement d’arme à la volée, une sauvegarde automatique, la possibilité d’interrompre les cinématiqques, ce remaster offre une sensation de jeu moderne, plus fluide et plus intuitive, tout en restant fidèle à l’expérience du jeu d’origine. Plus d’options de difficulté : Le tout nouveau mode « Enfer » met à l’épreuve les talents de samouraï des joueurs. Ils devront plus que jamais y maitriser les blocages, esquives et contre-attaques, car un seul coup peut entraîner un game over immédiat. Les joueurs qui souhaitent progresser avec moins de friction et s’immerger avant tout dans l’histoire peuvent également essayer le mode « Facile », désormais disponible dès le début du jeu.

: Le tout nouveau mode « Enfer » met à l’épreuve les talents de samouraï des joueurs. Ils devront plus que jamais y maitriser les blocages, esquives et contre-attaques, car un seul coup peut entraîner un game over immédiat. Les joueurs qui souhaitent progresser avec moins de friction et s’immerger avant tout dans l’histoire peuvent également essayer le mode « Facile », désormais disponible dès le début du jeu. Extension de la galerie du jeu : Plus de 100 nouveaux artworks et 43 pistes de la bande-son du jeu original disponibles.

: Plus de 100 nouveaux artworks et 43 pistes de la bande-son du jeu original disponibles. Mini-jeux débloqués dès le début : Auparavant disponibles uniquement après avoir terminé le jeu, les joueurs peuvent désormais profiter dès le début de nombreux mini-jeux, notamment Man in Black, Team Oni et Puzzle Phantom Realm.

Affinités et action

Onimusha 2: Samurai’s Destiny met au défi les joueurs à travers un mélange combats au sabre dynamiques et une narration à embranchements avec un système d’affinités, ce qui signifie que les joueurs doivent réfléchir attentivement durant les affrontements et lorsqu’ils interagissent avec leurs alliés.

Des combats de haute volée : les joueurs devront maitriser toute une série de mouvements exaltants, dont les attaques critiques, qui sont des coups puissants et synchronisés pouvant entraîner la mort instantanée des ennemis. Les joueurs peuvent déclencher différents types d’attaques critiques en fonction de leur position et de leur timing. Ils peuvent équiper diverses armes pour déclencher des attaques magiques uniques et utiliser la redoutable transformation Onimusha pour se transformer en une force inarrêtable.

: les joueurs devront maitriser toute une série de mouvements exaltants, dont les attaques critiques, qui sont des coups puissants et synchronisés pouvant entraîner la mort instantanée des ennemis. Les joueurs peuvent déclencher différents types d’attaques critiques en fonction de leur position et de leur timing. Ils peuvent équiper diverses armes pour déclencher des attaques magiques uniques et utiliser la redoutable transformation Onimusha pour se transformer en une force inarrêtable. Système d’affinités : Les joueurs devront nouer des relations avec des alliés hauts en couleur, comme le féroce guerrier Oyu, le stratège Magoichi Saiga, chef des fusilliers de Kishu Saia, le maître du maniement de la lance Ekei Ankokuji et Kotaro Fuma, un ninja chevronné. Leurs interactions et décisions façonnent l’histoire et débloquent différents chemins. Grâce à ses embranchements et à ses multiples dénouements, le potentiel de rejouabilité du jeu se voit sensiblement augmenté.

Les joueurs possédant des données de sauvegarde du remaster d’Onimusha™: Warlords peuvent débloquer une tenue spéciale pour Jubei dans Onimusha 2: Samurai’s Destiny inspirée du personnage principal du premier titre, Akechi Samanosuke. Le pack « Onimusha 1 + 2», comprenant les deux remasters, est également disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC (Steam).

Onimusha 2 est un jeu d’action/aventure, disponible en édition numérique depuis le 23 mai 2025 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC (Steam) et Xbox One. Il est sous-titré en différentes langues dont le français.