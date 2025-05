The Operator, le premier titre et premier succès de Bureau 81, est désormais disponible sur Nintendo Switch ($13.99 / € 13,99 / £12.59). Avec plus de 6000 avis très positifs sur Steam depuis sa sortie en juin 2024 et avoir remporté le Pégase de l’Excellence Narrative, The Operator a rejoint le catalogue de Nintendo.

L’expérience de puzzle narratif, inspiré de X-Files et Her Story, met les joueurs dans la peau d’une nouvelle recrue d’une organisation gouvernementale connue sous le nom de FDI. En tant qu’Opérateur, les joueurs devront utiliser des logiciels de pointe pour assembler des indices qui pourraient les guider sur la piste d’un des cybercriminels les plus recherchés, HAL.

The Operator est une aventure narrative et immersive où les joueurs se voient confier des affaires par les agents de terrain du FDI. Ils doivent alors enquêter sur chaque crime en cherchant des indices et assemblant les informations clé. Munis d’outils comme l’analyseur de vidéo et photo, la base de données des citoyens et des véhicules, le ChemScan, le bloc-notes et un terminal informatique entièrement fonctionnel, les joueurs doivent résoudre des meurtres, des cas de personnes disparues et contrer des cyberattaques.