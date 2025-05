Gust et Koei Tecmo ont déployé une mise à jour gratuite pour Atelier Yumia, ajoutant plusieurs éléments de contenu et des améliorations de gameplay qui enrichissent l’expérience sans frais supplémentaires. Cette mise à jour, accessible dès maintenant, s’adresse autant aux amateurs de construction qu’aux joueurs en quête de défis plus corsés.

La principale nouveauté est l’extension des possibilités de construction. De nouveaux matériaux font leur apparition, notamment des Modules Spéciaux comme la Sphère d’Énergie, qui permet de régénérer son énergie, et le Projecteur, capable de recréer l’ombre des monstres déjà vaincus. En plus de ces ajouts, les joueurs peuvent désormais bâtir des structures dans un style architectural inspiré de l’île de Kurken, la ville natale de Ryza dans la série Atelier Ryza. Ce nouveau style est également accompagné de meubles assortis, permettant encore plus de personnalisation pour ceux qui aiment concevoir un monde à leur image.

Côté gameplay, un nouveau niveau de difficulté “CHARISMA” est désormais disponible. Pensé pour les joueurs les plus aguerris, ce mode augmente significativement les statistiques ennemies. De plus, les points de vie des alliés de soutien diminuent lentement lorsqu’ils se trouvent dans la zone liée au mana (manabound area), forçant les joueurs à revoir leur stratégie et à mieux gérer leurs ressources. Un ajout bienvenu pour ceux qui trouvent les niveaux de difficulté actuels trop permissifs.

La mise à jour introduit également quelques améliorations de qualité de vie (QoL) en cours de déploiement ou de développement :

– Des optimisations supplémentaires sont à l’étude pour certaines plateformes, notamment au niveau de la stabilisation du framerate et du rendu graphique.

– Une option pour ajuster les effets visuels des coups portés durant les combats sera bientôt ajoutée. Elle permettra de réduire la taille des effets pour une meilleure lisibilité de l’action à l’écran.

– Enfin, l’équipe envisage des ajustements de présentation pour les environnements dans certaines versions du jeu, afin de renforcer l’immersion visuelle.

Ces ajustements seront détaillés davantage dès qu’un calendrier précis sera établi.

Avec cette mise à jour, Atelier Yumia continue d’évoluer en répondant à la fois aux attentes des créateurs, des stratèges et des amateurs de défis techniques. Un bon moyen de replonger dans l’aventure ou de prolonger son plaisir avec un peu plus de piquant et de liberté de création.