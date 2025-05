Les portages de free-to-play sur console font souvent peur aux joueurs. Pourquoi payer pour un jeu gratuit ? Et pour quel résultat ? C’est dans ce contexte que débarque Not Not 2 – A Brain Challenge. Développé par les Montpelliérains d’Alternative Shift, il est la suite de Not Not – A Brain Buster et atterrit sur l’eShop de la Nintendo Switch le 16 mai 2025 au prix de quatre euros. Mauvaise nouvelle pour les joueurs : le jeu n’est pas traduit en français… alors qu’il l’est sur mobile.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Not Not 2 – A Brain Challenge… mais un niveau courant + est nécessaire pour apprécier le jeu.

Un jeu de réflexion sympathique…

Not Not 2 – A Brain Challenge est la suite directe du premier opus. Le concept est toujours aussi simple et accessible. Nous sommes dans un jeu de puzzle où nous allons devoir suivre les instructions données pour trouver le bon chemin.

Le cube nous demandera par exemple d’aller à gauche, à droite, ou au contraire, il nous demandera de ne pas aller à droite ou à gauche et nous devrons réagir vite pour trouver la bonne réponse dans le temps imparti.

Si les consignes sont plutôt simples au début, elles vont progressivement se corser. Nous devrons par exemple ne pas pas aller à gauche, ce qui signifie qu’il faut aller à gauche et nous aurons aussi de nouvelles contraintes comme les couleurs ou l’axe vertical / horizontal.

Il faudra aussi faire avec les mutateurs. Certains niveaux proposeront des commandes inversées (quand nous allons à gauche avec le joystick, le personnage ira à droite) ou auront un temps de réponse qui se réduit progressivement.

Nous devons avoir au moins dix bonnes réponses d’affilées sur trente (avec trois erreurs possibles) pour débloquer un nouveau niveau. Chaque niveau réussi nous rapporte aussi de l’argent qui nous permet d’acheter des skins très rudimentaires.

Not Not 2 – A Brain Challenge propose quatre modes. Nous avons le mode classique qui est une succession de niveaux avec un ordre précis (neuf niveaux pour chaque contrainte, avec des niveaux de plus en plus difficiles).

Le mode extra propose des mutateurs originaux avec par exemple un niveau où les couleurs sont modifiées pour correspondre à la vue des daltoniennes ou des niveaux plus longs que la moyenne. Le mode challenge est constitué d’un niveau quotidien, d’un niveau hebdomadaire ainsi que de plusieurs niveaux mensuels.

Il existe finalement un mode versus où nous pouvons affronter jusqu’à quatre de nos amis. Qui sera le plus rapide pour faire face aux contraintes choisies en amont ?

… Mais sans traduction française !

Not Not 2 – A Brain Challenge est à l’image du premier opus. C’est un jeu sympathique, addictif et très agréable. La progression est bien dosée et nous avons régulièrement des nouveautés qui viennent pimenter le gameplay.

Le contenu, pour son prix de quatre euros, est conséquent. Avec tous les modes (dont le mode challenge qui se renouvelle régulièrement), nous en avons pour plusieurs heures de casse-têtes. Même si le jeu est à la base un free-to-play, il mérite largement son tarif…

… À condition que vous parliez anglais couramment ! Le premier opus était disponible en français. Not Not 2 – A Brain Challenge est disponible sur Android et iPhone en français. Mais le jeu n’est disponible qu’en anglais sur notre eShop.

C’est vraiment dommage car le jeu devient très difficile pour toutes les personnes qui ne savent pas réfléchir instinctivement dans une autre langue. À titre de comparaison, nous avons beau parler couramment anglais, le jeu était bien plus complexe que prévu car nous devions traduire le texte tout en réfléchissant à la solution.

Nous nous retrouvons alors avec un jeu bien plus complexe que prévu… Pour un jeu français disponible en français sur les autres plateformes, ce manque de traduction sur Nintendo Switch est vraiment frustrant.

Not Not 2 – A Brain Challenge dispose cependant d’une version tactile très agréable qui permet de jouer facilement en mode portable. La simplicité du gameplay le rend aussi idéal à la manette en mode docké.

La direction artistique est très épurée avec un personnage qui ressemble à un stickman et des décors minimalistes qui ressemblent à la plupart des jeux de réflexion présents sur le marché.

Bien que cela ne soit pas forcément « beau » (les skins à gagner ne sont pas très intéressants), Not Not 2 – A Brain Challenge fait le travail avec des graphismes clairs qui nous permettent de rester concentrés sur le gameplay.

La bande-son est du même acabit : simple, calme, relaxante, elle s’oublie une fois le jeu fermé. Ce n’est cependant pas une problématique dans un monde où la concentration doit être maximale.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins pour voir si le gameplay vous intéresse.