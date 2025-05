La publication japonaise Famitsu, connue pour son système de notation strict basé sur l’évaluation de quatre testeurs (chacun donnant une note sur 10), a attribué au fil des années la note maximale de 40/40 à seulement 30 jeux. Une distinction rare, signe d’un titre marquant qui transcende les attentes.

Avec l’arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2 et une nouvelle génération de titres, beaucoup de regards se tournent déjà vers les futurs prétendants à cette note d’élite. Ces jeux représentent un panthéon d’excellence vidéoludique selon l’équipe rédactionnelle de Famitsu. On y retrouve sans surprise des noms comme Zelda, Metal Gear, Final Fantasy, ou encore Dragon Quest, mais aussi quelques surprises comme 428: Shibuya Scramble ou Nintendogs, preuve que l’innovation et l’émotion peuvent aussi l’emporter sur les blockbusters.

Voici la liste complète des élus :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Soulcalibur Vagrant Story The Legend of Zelda: The Wind Waker Nintendogs Final Fantasy XII Super Smash Bros. Brawl Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 428: Shibuya Scramble Dragon Quest IX Monster Hunter Tri Bayonetta New Super Mario Bros. Wii Metal Gear Solid: Peace Walker Pokémon Black & White The Legend of Zelda: Skyward Sword The Elder Scrolls V: Skyrim Final Fantasy XIII-2 Kid Icarus: Uprising Yakuza 5 JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle Grand Theft Auto V Metal Gear Solid V: The Phantom Pain The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest XI Death Stranding Ghost of Tsushima The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Street Fighter 6 Like a Dragon: Infinite Wealth

source