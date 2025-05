Après le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Onimusha 2 Samurai’s Destiny, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Forgez votre propre destin.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny revient avec des graphismes en HD et des commandes modernes pour des contre-attaques critiques et des combats à l’épée intenses. Dans la peau de Jubei Yagyu, explorez le Japon féodal avec vos alliés. Le jeu est désormais disponible dans de nouvelles langues.

Fonctionnalités additionnelles :

– Nouveau mode Galerie avec plus de 100 illustrations par le créateur des personnages, Keita Amemiya.

– Nouveau choix de musique numérique avec les 43 titres de la bande-son originale d’Onimusha 2: Samurai’s Destiny.

– Un niveau de difficulté Infernal.

– Les mini-jeux The Man in Black, Team Oni et Puzzle Phantom Realm seront disponibles dès le départ.

– Sauvegarde automatique et changement d’arme simplifié pour un jeu plus agréable.

Vous obtiendrez également une tenue spéciale pour Jubei si vous possédez une sauvegarde d’Onimusha: Warlords. Pour modifier la tenue de Jubei, sélectionnez Fonctionnalités spéciales → Tenue de Jubei dans le menu de l’écran-titre, puis choisissez entre Normale et Spéciale. Cette option n’a d’impact que sur votre apparence, vos caractéristiques dépendront toujours de l’armure équipée.