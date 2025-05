Le nouveau jeu de Level-5, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, est enfin disponible, et les premières critiques commencent à tomber. Annoncé comme une suite spirituelle du Fantasy Life original sorti sur Nintendo 3DS, ce slow-life RPG mêlant simulation de vie et aventure a été plutôt bien accueilli dans l’ensemble, avec quelques nuances selon les plateformes.

Note: pour le moment, Level-5 à refusé de nous fournir une version de test pour cet opus sur Nintendo Switch 1.

IGN propose pour l’instant un test en cours, mais souligne déjà que le jeu “semble avoir trouvé le bon équilibre entre des activités de vie quotidienne relaxantes et une exploration plus rythmée”, créant une expérience difficile à anticiper mais toujours engageante. L’univers et les personnages sont qualifiés de “merveilleusement farfelus” tout en étant “plus profonds qu’il n’y paraît”, et le système de progression par “Vies” typiquement RPG s’annonce très accrocheur.

Du côté de CGMagazine, qui a testé la version PC, le verdict est sans appel : 9/10. Le site considère Fantasy Life i comme “une amélioration à tous les niveaux par rapport aux précédents opus” et le décrit comme “l’un des jeux les plus complets de l’année”, le qualifiant même de “jeu incontournable”, y compris pour ceux qui ne sont pas amateurs de jeux de ferme ou de simulation.

Même son de cloche chez Tech Gaming, qui attribue une note de 93 %. Le site vante “une simulation de vie RPG charmante et riche en contenu, qui mêle habilement artisanat, exploration et combats”, bien qu’il juge ce dernier aspect “adéquat, sans plus”, et pointe un mode multijoueur limité. Mais l’émotion du récit et la bande-son font de l’aventure solo “un moment particulièrement gratifiant”.

La version Nintendo Switch, quant à elle, suscite des réactions plus contrastées. La YouTubeuse Miss Bubbles, qui a essayé le jeu sur Switch, déclare que les combats sont “fluides et corrects” mais que la performance générale reste “juste passable”. Elle prévoit donc de continuer sa partie sur Steam Deck en attendant la version Switch 2, qui promet des améliorations techniques notables.

À l’inverse, la chaîne SwitchUp a été beaucoup plus enthousiaste envers la version Switch. Avec une note de 91 %, elle décrit le jeu comme “incontournable” et le place parmi ses “cinq meilleurs jeux de l’année”. En solo, les performances sont jugées stables, avec un framerate plus régulier que lors des sessions en ligne, où des chutes notables sont constatées. En mode portable, l’expérience reste globalement identique, avec des temps de chargement inférieurs à 10 secondes. Côté technique, la chaîne attribue “17/20 pour les graphismes et la performance”.

Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas sur Switch, il est utile de rappeler que Fantasy Life i bénéficiera d’un upgrade payant sur Switch 2. Ce dernier proposera une meilleure résolution ainsi qu’un framerate plus fluide.