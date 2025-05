FANTASY LIFE i : La voleuse de temps continue de susciter l’enthousiasme, avec plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde en seulement quelques jours. Pour accompagner ce succès, LEVEL-5 prépare plusieurs mises à jour destinées à corriger des bugs rencontrés par les joueurs sur Nintendo Switch et Xbox, en plus d’un DLC gratuit baptisé Update the World!

L’éditeur a publié un avis officiel le 22 mai 2025, indiquant que certaines corrections, attendues dans la version 1.2.1, seront disponibles autour du 29 mai. Parmi les problèmes connus : des recettes introuvables dans certaines quêtes des métiers de création, un bug de progression lié à l’édition d’émotes dans des lieux spécifiques sur Switch, et l’impossibilité d’entrer dans la Cave of Trials après certaines scènes en chapitre 6. D’autres soucis incluent la duplication du bâtiment Guild Office dans certains cas, ainsi que des soucis mineurs d’interface ou de gestion de quête en multijoueur.

Des correctifs supplémentaires sont aussi prévus : une option « Instant Help » pour aider les joueurs durant leur aventure, des ajustements à l’interface de suivi des quêtes de métier, une meilleure gestion des récompenses de recettes, ainsi que la correction de soucis de saisie ou de gel d’interface dans certaines cinématiques.

En parallèle, LEVEL-5 annonce un contenu téléchargeable gratuit, intitulé Update the World!, qui ajoutera de nouvelles recettes et du contenu de haut niveau, notamment pour tirer parti des armes rares obtenues dans les Treasure Groves. Le studio promet aussi d’autres ajustements futurs pour rendre l’expérience plus confortable et durable.

Si aucune date précise n’est encore fixée pour ce DLC, son annonce souligne l’engagement de l’équipe à soutenir le jeu sur le long terme. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, et une version optimisée est prévue pour Switch 2 dans les mois à venir.