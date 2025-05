– Sonic Team s’associe avec Red Bull pour lancer la nouvelle campagne avec un film de course fascinant –

Sonic Team dévoile aujourd’hui sa dernière campagne, Racing Around the World, dédiée cette année aux caractéristiques emblématiques de Sonic, à savoir sa vitesse et son attitude. Racing Around the World accompagne la sortie du jeu vidéo Sonic Racing: CrossWorlds et s’associe à la communauté Sonic dans le but d’encourager les fans à exploiter leur potentiel au maximum. Elle fait suite à la campagne de l’an dernier, Intrépide : l’année de Shadow, qui a rendu hommage au personnage emblématique Shadow the Hedgehog et à son rôle important dans plusieurs médias, dont le jeu vidéo SONIC X SHADOW GENERATIONS et le troisième film Sonic.

Pour lancer la campagne, SEGA s’est associé à Red Bull et à leur pilote cascadeur connu dans le monde entier : Brandon Semenuk, triple vainqueur du Championnat des rallyes des États-Unis et quintuple champion du Red Bull Rampage. Il est également le premier à remporter cinq victoires au Rampage, pour ne citer que quelques-uns de ses exploits. Ils ont créé ensemble le film de course automobile ultime, Racing Around the World, qui devrait ravir les fans de cascade et de vitesse. Dans le cadre de cette collaboration, la bande-annonce inaugure un nouvel épisode de la série primée de films de course et de cascade de Red Bull, qui comprend des clins d’œil amusants à Sonic Racing: CrossWorlds. Regardez la bande-annonce ICI:

« Avant de prendre place dans une vraie voiture de course, je jouais à Sonic the Hedgehog, à des jeux de course, à tout ce qui avait trait à la vitesse. C’est comme ça que je suis tombé dedans. Tout a commencé avec des pixels et une manette, mais cette obsession de vitesse était là dès le premier jour, » dit Brandon Semenuk. « Travailler avec SEGA sur ce projet, c’était comme boucler la boucle : faire découvrir la course aux gens de la même manière que ça a commencé pour moi. »

« La célébration Racing Around the World incarne tout ce que les fans aiment chez Sonic : sa vitesse ultra-rapide, son côté audacieux et sa capacité à inspirer les fans pour repousser leurs limites, » déclare Marcella Churchill, vice-présidente du marketing de SEGA/ATLUS. « Notre partenariat avec Red Bull offre un film de course automobile palpitant qui donne vie à des éléments clés de l’univers Sonic pour les fans du monde entier. Nous espérons qu’il rassemblera les fans et leur permettra de profiter de l’univers de Sonic Racing comme jamais auparavant. »

Dans le cadre de la campagne Racing Around the World, les fans peuvent également s’attendre à de nouveaux partenariats de marque liés à la course, à des événements de jeux mobiles, à des produits dérivés et bien plus encore. Consultez le site Web officiel Racing Around the World pour plus d’informations, de mises à jour et de contenu média concernant les programmes de marque de cette année.