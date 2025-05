SEGA a annoncé l’ouverture des précommandes et de la liste de souhaits pour Virtua Fighter 5 R.E.V.O. sur Nintendo Switch 2. Accompagnée d’un tout nouveau trailer célébrant l’arrivée de cette version multiplateforme, cette annonce marque une étape importante pour la série légendaire, qui fait ici ses premiers pas sur la console next-gen de Nintendo.

Prévu comme l’édition ultime de Virtua Fighter 5, R.E.V.O. intègre un ensemble de nouveautés attendues par les fans de jeu de combat. Le moteur en ligne intègre désormais le rollback netcode, garantissant une fluidité et une réactivité accrues lors des combats en ligne. Les graphismes ont été retravaillés avec des textures haute résolution et des effets visuels plus fins, offrant une présentation moderne tout en respectant l’ADN de l’original.

Côté contenu, les amateurs de la licence retrouveront les grands classiques du mode solo, notamment le mode Arcade, l’Entraînement, le Versus local et les matchs classés. Le jeu propose 19 combattants jouables, chacun avec son style de combat propre, et entièrement personnalisables avec une vaste sélection de costumes et d’accessoires.

Mais c’est en ligne que Virtua Fighter 5 R.E.V.O. montre toute sa modernité. Les joueurs peuvent participer à des tournois ou des ligues en ligne jusqu’à 16 participants, avec également un mode Spectateur pour étudier les techniques des meilleurs joueurs. Une fonctionnalité idéale pour ceux qui souhaitent progresser en observant les affrontements de haut niveau.

Avec ce portage, SEGA confirme son ambition d’ouvrir la franchise à un nouveau public, tout en donnant aux vétérans une version techniquement solide, riche en fonctionnalités et fidèle à l’esprit Virtua Fighter. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. n’a pas encore de date de sortie précise sur Switch 2, mais l’ouverture des précommandes laisse penser que son arrivée n’est plus très loin.