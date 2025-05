Au préalable développé en 2018 par Altair Game et édité par le studio russe Valkyrie Initiative spécialisé dans l’édition mondiale de jeux Steam et titres indépendants, Deep Space Shooter est un shoot’em up à défilement vertical en écran étroit (style format mobile) disponible depuis le 20 janvier 2023 sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 3.99€.

“Une station automatique au fond de l’espace a envoyé un signal d’alarme, puis la connexion a été interrompue. Votre vaisseau spatial est parti là-bas pour effectuer une reconnaissance. Mais tout d’un coup, vous rencontrez d’énormes forces d’un ennemi inconnu. Maintenant, il n’y a plus de retour en arrière – soit vous les battez, soit vous mourez.” Descriptif eShop.

Un peu plus près des étoiles !

Certes le descriptif est court et concis, mais nous ne voyons pas une once de cette histoire en lançant notre partie. Car ici, l’histoire… bah il n’y en a pas !

Le jeu propose 24 niveaux originaux dans un espace lointain intersidéral et vide, chacun ponctué par un combat contre l’un des 12 boss.

Le mode infini permet de tester ses limites face à des vagues d’ennemis de plus en plus coriaces mais cela devient très vite répétitif.

Le gameplay est simple : on déplace notre vaisseau avec le stick gauche et on tire avec le bouton A, la touche B servant de menu pause. La prise en main est immédiate mais très lente. La difficulté croissante exige une bonne maîtrise des déplacements et des réflexes aiguisés.

Visuellement, Deep Space Shooter adopte une esthétique pixel art 8-bit fidèle aux classiques du genre.

Pour ce qui est du fond, c’est là que le bât blesse : les décors sont très peu variés, quelques restes de vaisseaux flottant dans l’espace, quelques étoiles majeures au loin et une planète par-ci par-là.

La bande-son, composée uniquement de morceaux chiptune |chip music ou musique 8-bit], peut éveiller la nostalgie chez quelques joueurs mais s’avère répétitive pour tous les autres.

Après quelques recherches, le titre s’est vu développé par seulement deux personnes qui composent le studio Altair game et qui n’auront créé que ce jeu.

Nous comprenons donc rapidement toutes les lacunes que possède Deep Space Shooter :

Répétitif ;

Un mode infini mais sans scoring, seulement un timer placé pile sur l’écran supérieur, là d’où proviennent les vaisseaux ennemis ;

Du coup un “multijoueur” inexistant ;

Un défi sans réelle saveur finalement… et c’est plutôt dommage. Nous ne mentionnerons qu’à peine le format d’écran de jeu qui nous laisse penser que le titre était destiné aux smartphones plutôt qu’aux PC ou consoles. Soit !

Comme tout bon Space Invaders-like qui se respecte, il y a plusieurs types d’armes à acquérir via des bonus tombant des carcasses ennemis : tir classique, tir laser continue ou des rockets mais attention, nous ne pouvons en accumuler que deux, sans quoi notre premier tir sera remplacé. Bien évidemment, il y a aussi quelques bonus de santé pour remettre notre vaisseau d’aplomb pour quelques minutes, voire même parfois quelques secondes…