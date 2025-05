Les jeux axés sur la pêche se concentrent sur une certaine catégorie de joueurs. Malgré le fun indéniable de certains titres, il n’est guère évident de sortir de la routine des moulinets et de la quête perpétuelle du poisson d’or. Pourtant, il semblerait bien que des développeurs aient réussi le petit tour de force de donner un souffle nouveau et fort agréable à la folie de la pêche. Si la truite et les gardons ne vous effraient pas, poursuivez votre lecture : vous pourriez bien être surpris !

Développé par FusionPlay et édité par Team17, Nice Day for Fishing a suscité notre intérêt par ses promesses aguicheuses : un RPG au cœur du domaine de la pêche, le tout dans une ambiance héroïque avec un univers pixelisé mais plein d’humour. Sacré mélange… vous êtes sûrs ?

Un jour je serai le meilleur pêcheur…

Nice Day for Fishing ne s’embarrasse pas avec la personnalisation à son ouverture. Vous prenez ce qu’on vous donne, et sans broncher s’il vous plaît ! En l’occurrence, c’est auprès d’un certain Baelin que vous allez devoir faire vos preuves, dans le petit village de Honeywood. Jadis, ce petit personnage était un PNJ (personnage non-joueur), accompagné par beaucoup d’autres. Mais un jour, des aventuriers pas très finauds découvrent un coffre mystérieux et n’écoutant que leur curiosité maladive, décident de l’ouvrir. En son sein, un drôle de parchemin ancestral rédigé par les créateurs du monde, le monde d’Azerim. De drôles d’événements surviennent alors, tandis que les aventuriers reconnus disparaissent. Un sombre poisson habite les environs, et sa pêche ne s’avère malheureusement pas une bonne idée : il incarne le seigneur des ténèbres, désormais libéré et répondant au nom de Yz’halden. Sa détermination et sa soif de destruction sont sans limite, à commencer par le charmant petit village de Honeywood. Baelin tente bien de s’opposer au chaos mais il est rapidement évincé et s’évanouit sous le choc de la bagarre, laissant son village aux mains des ténèbres.

Au réveil de Baelin, ou plutôt, à notre réveil, Honeywood est anéanti. Tandis que nous partons à la recherche de survivants, nous comprenons rapidement qu’il va falloir reconstruire le village. Quelque chose à changer en nous… nous nous sentons désormais l’âme d’un « valeureux » aventurier, d’un héros en devenir, et tous les PNJ autour de nous ont ce même pressentiment à notre égard. Ils s’empressent dès lors de nous confier de nombreuses quêtes afin de, progressivement, reconstruire le village.

… je pêcherai sans répit !

Nous devons admettre avoir été surpris et charmés par Nice Day for Fishing. Malgré un léger cafouillage dans les dialogues de l’introduction, avec de petits personnages qui se mettent à parler tout seuls, inondant l’écran de textes rapides, la prise en main est très rapide et intuitive. Oui, vous allez devoir pêcher encore et encore afin d’aider tous les citoyens. La manœuvre est plutôt aisée : il suffit de s’approcher de la berge et de lancer sa canne avec le bouton X. Un petit curseur indique la zone d’impact à la surface (très pratique, vous verrez !). Le crochet (et son appât) coule jusqu’à croiser un poisson : la bataille peut commencer ! Et oui, nous parlons d’une véritable bagarre puisqu’il va falloir gérer l’attaque (et presser encore et encore le bouton !), mais aussi la défense (avec le parfait timing), les sorts, les soins… bref, il ne s’agit pas simplement de marteler le même bouton pour ramener sa prise ! Et c’est bien là, l’un des tours de force du jeu : rendre chaque prise intéressante puisque chaque espèce réagit différemment. Sans compter, bien entendu, quelques petits rajouts au fil de la progression dans le titre… quelques courants pourraient notamment perturber (ou arranger !) vos affaires.

Deux jauges sont disponibles : la barre de vie et la barre d’endurance. Les poissons ne vous feront pas de cadeau (et ils ont bien raison, ils jouent leur peau après tout !). Il est indispensable de bien les observer afin de savoir quand mener l’attaquer, et quand se défendre. Pour cela, les développeurs sont plutôt chouettes : les indications sur l’écran sont nombreuses, jusqu’à adjoindre un objet pour mener sa défense pile au bon moment et ainsi limiter la perte des points de vie (sympa les gars !). En revanche, il faut être précis : attaquer en même temps que le poisson, et la vie dégringole à toute vitesse ! Dans le cas d’un échec, point d’inquiétude : il suffit de recommencer. Seul l’appât est perdu, mais cela ne devrait pas vous poser trop de problème…

L’argent, parlons-en ! Une fois le poisson péché, il est fortement recommandé de le vendre dans l’une des échoppes disponibles. Ainsi, les deniers récoltés permettront d’acquérir un meilleur équipement, et même quelques cannes à pêche plus performantes. Les statistiques peuvent ainsi être améliorées par quelques investissements bien réalisés mais aussi en multipliant les pêches qui sont source d’une grande expérience. Chaque niveau acquis donne lieu à une augmentation des points de vie, de défense et même ceux de l’attaque ! Vous allez donc farmer en pêchant pour être de plus en plus fort !

Les poissons vont devenir de plus en plus belliqueux, avec des attaques puissantes et des profondeurs accrues : une bonne stratégie est donc nécessaire afin de ne pas s’épuiser et parvenir à remonter le poisson sans le laisser s’échapper. Les sorts sont une aide précieuse… et permettent notamment de regagner un peu de vie ou encore d’effectuer quelques attaques plus puissantes moyennant des points d’endurance.

Nice Day for Fishing se montre plutôt serviable avec les joueurs ! Les bases se mettent en place progressivement grâce aux premières quêtes distribuées. Il devient alors facile de partir pêcher, de revenir au village pour la récolte d’appâts, tout en revendant le fruit de notre pêche.

Une carte est disponible (via le bouton R) : petite aide supplémentaire pour les joueurs, elle souligne où il convient de se rendre pour progresser dans la quête en cours. De même, les poissons qu’il faut pêcher pour valider la quête brillent. Le territoire devient de plus en plus vaste, au gré des nouvelles capacités acquises du jouer : les premiers pas vont rapidement donner lieu à quelques escapades à bord d’un petit navire, tandis que des sandales seront bien utiles pour sauter plus haut encore et ainsi faire fi des premiers obstacles qui barrent le passage. Tout cela n’a rien de très original, mais toutes les mécaniques s’imbriquent parfaitement afin de former un jeu agréable au sein duquel il est possible de rester pendant plusieurs heures avec plaisir.

Petit héro, mais héro attachant

Les environnements de Nice Day for Fishing parviennent à se renouveler, bien que de nombreux allers-retours soient nécessaires pour valider les quêtes. Le village, la forêt, la plage… avec à chaque fois son lot de découvertes et notamment ses zones de pêche.

Un certain Thidon, dont la statue trône sur la plage, permet d’accroître à nouveau ses compétences grâce à la collecte de poissons… un récapitulatif de tous les poissons est ainsi visible. Vous l’aurez compris : il s’agit ainsi d’un procédé bien connu pour amener les joueurs à dénicher toutes les espèces afin de compléter ce recueil. Prêt à relever le défi ?

L’évolution du personnage s’effectue en 2D, avec une impression de mignonne petitesse. L’humour est omniprésent avec quelques punchlines bien trouvées. Nice Day for Fishing refuse de stagner dans l’immobilisme et le discours bien trop lisse. Nous apprécions.

La prise en main est rapide et intuitive. Néanmoins, nous regrettons quelques manipulations parfois un peu plus délicates, notamment dans la gestion des sorts pendant un combat. Une bonne maîtrise des différentes touches est nécessaire : un visuel circulaire permet de se remémorer ce qu’il convient de faire pour atteindre telle ou telle capacité. Par ailleurs, le titre n’est absolument pas punitif, il suffit donc de se concentrer un minimum et tout finit par passer !

Enfin, musiques et bruitages sont de la même veine : cette ambiance héroïque, plutôt en décalage avec les parties de pêche (hey, il ne s’agit que de pêche tout de même !) appuie sur l’humour du titre. Sachez tout de même qu’il faudra faire face à des ennemis un peu plus redoutables : le titre met ainsi en avant quelques boss avec une barre de vie conséquente… une bonne préparation est requise !

Nice Day for Fishing est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Le brochet est un poisson bien connu qui vit dans les eaux douces et saumâtres. Pouvant vivre jusqu’à une quinzaine d’années, certains pêcheurs relatent leurs prises exceptionnelles : le brochet peut en effet atteindre un poids de plusieurs kilos. En France, le record est de 21kg pour un individu pêché en Gironde le 3 mai 2025 : il s’agissait alors d’une femelle mesurant 1m30. Après la prise de quelques photos, l’animal a finalement été relâché dans les eaux du lac.