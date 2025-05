Le studio Sandman Team, en collaboration avec Pingle Studio, s’apprête à plonger les joueurs Nintendo Switch dans un univers aussi onirique que terrifiant avec Through the Nightmares. Déjà remarqué sur Steam pour sa difficulté brutale et son atmosphère envoûtante, ce jeu de plateforme exigeant sortira officiellement sur la console de Nintendo le 19 juin 2025. Pour les plus impatients, une démo jouable sera disponible dès le 5 juin, l’occasion idéale de découvrir un aperçu du cauchemar à venir.

Dans Through the Nightmares, le joueur incarne Sandman, un esprit mythique chargé d’apporter des rêves paisibles. Mais lorsque Morpheus, une divinité corrompue, emprisonne des enfants dans un cauchemar sans fin, Sandman doit pénétrer dans leurs rêves déformés pour les sauver. Chaque niveau représente une peur d’enfance matérialisée, des créatures tapis dans la forêt aux monstres sous le lit.

Le jeu propose plus de 45 niveaux répartis en trois chapitres, tous méticuleusement conçus pour proposer un challenge corsé. À l’instar des titres les plus exigeants du genre, Through the Nightmares repose sur une mécanique de plateforme millimétrée, où la mort est inévitable, mais chaque échec prépare au succès. Les joueurs devront apprendre par l’échec, s’adapter, et recommencer encore et encore.

L’une des principales particularités du gameplay est la capacité de Sandman à changer de taille à volonté. Ce pouvoir modifie non seulement l’accès à certains passages étroits, mais aussi les lois physiques appliquées au personnage : sa vitesse, ses sauts, son poids… Cela crée une diversité d’approches et oblige à repenser les déplacements pour chaque piège, chaque obstacle, chaque raccourci caché.

L’ambiance est portée par un style visuel low-poly stylisé et une bande-son originale envoûtante, renforçant l’atmosphère étrange et mélancolique de ces rêves déformés. Chaque environnement — inspiré du folklore nordique, de la banlieue moderne ou de ruines médiévales — est réactif et peut être modifié grâce aux pouvoirs de Sandman pour révéler de nouveaux chemins ou secrets.

Le jeu ne se contente pas d’enchaîner les défis : il intègre aussi un aspect narratif fort, basé sur des objets personnels à collectionner. En explorant chaque cauchemar, le joueur découvre des fragments d’histoire sur les enfants prisonniers, mais aussi sur Morpheus lui-même, dévoilant peu à peu la véritable nature de la tragédie en jeu.

Through the Nightmares s’annonce donc comme un véritable test de patience et de précision, mais aussi comme une aventure poignante au cœur des peurs de l’enfance. Si vous aimez les plateformes exigeantes, les atmosphères sombres et les mécaniques originales, marquez la date du 19 juin sur votre calendrier. Et si vous hésitez encore, laissez-vous tenter par la démo le 5 juin. Qui sait ? Peut-être que ce cauchemar deviendra votre jeu de rêve.