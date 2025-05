La Nintendo Switch 2 sera entre vos mains d’ici une toute petite semaine, il est temps de faire le point sur les jeux qui seront bien rétro compatibles avec la nouvelle console hybride de Nintendo, mais également avec ceux qui ne le seront pas !

Nintendo propose un graphique, plutôt clair, permettant de voir rapidement le nombre de jeux compatibles. Les jeux sont classés en 5 catégories:

Titres pour lesquels aucun problème n’a été détecté lors des tests basiques de compatibilité, ou dont les problèmes sont prévus pour être résolus d’ici leur sortie ou peu après. Le titre peut être lancé, d’autres tests sont en cours. Le titre est jouable, avec des problèmes dans certaines parties du jeu. Problèmes de compatibilité constatés au démarrage. (Voir ci-dessous pour la liste des titres concernés.) Incompatible.

(graphique: Source Nintendo.fr)

On note ainsi que sur 122 jeux Nintendo, environ 99% sont compatibles.

Au niveau des éditeurs tiers, sur plus de 15 000 jeux, 65% sont compatibles et environ 32% se lancent et sont en cours de validation.

Nous vous proposons de consulter ici la liste des jeux incompatibles, ceux ayant des problèmes de compatibilités et pour commencer, ceux qui nécessitent les joy-con de la Nintendo Switch première du nom.

On notera que Nintendo et les éditeurs tiers, ont à coeur de proposer la meilleure expérience possible en faisant le maximum pour s’assurer que les jeux soient compatibles avec la Nintendo Switch 2, on note également que des correctifs sont d’ores et déjà prévus pour certains titres et pas forcément ceux édités par Nintendo !

Jeux qui nécessitent des Joy-Con Nintendo Switch:

Titre Éditeur Détails Ring Fit Adventure Nintendo Les Joy-Con 2 ne peuvent pas être attachés au Ring-Con inclus avec Ring Fit Adventure, mais il est possible de jouer à ce titre sur Nintendo Switch 2 en attachant un Joy-Con Nintendo Switch au Ring-Con. Nintendo Labo Toy-Con 02 : kit Robot Nintendo Les Joy-Con 2 ne peuvent pas être attachés au robot Toy-Con, mais il est possible de jouer à ce titre sur Nintendo Switch 2 en utilisant des Joy-Con Nintendo Switch. 1-2-Switch Nintendo Les Joy-Con 2 ne possèdent pas de caméra infrarouge telle que celle intégrée dans le Joy-Con Nintendo Switch droit. Il est donc seulement possible de jouer aux modes de jeu qui nécessitent une caméra infrarouge en associant à distance un Joy-Con Nintendo Switch droit à la Nintendo Switch 2. L’atelier du jeu vidéo Nintendo Les Joy-Con 2 ne possèdent pas de caméra infrarouge telle que celle intégrée dans le Joy-Con Nintendo Switch droit. Il est donc seulement possible d’utiliser le Nodon Caméra IR ou le Nodon Émettre infrarouges dans le mode Programmation libre en associant à distance un Joy-Con Nintendo Switch droit à la Nintendo Switch 2. Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch Nintendo Les Joy-Con 2 ne possèdent pas de caméra infrarouge telle que celle intégrée dans le Joy-Con Nintendo Switch droit. Il est donc seulement possible de jouer aux modes Calcul digital, Exercices digitaux et Pierre, feuille, ciseaux en associant à distance un Joy-Con Nintendo Switch droit à la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Nintendo Les Joy-Con 2 ne peuvent pas être insérés dans la poche de la sangle de jambe. Il est donc seulement possible de jouer aux tirs aux buts en connectant un Joy-Con Nintendo Switch à la Nintendo Switch 2. WarioWare: Move It! Nintendo Les Joy-Con 2 ne possèdent pas de caméra infrarouge telle que celle intégrée dans le Joy-Con Nintendo Switch droit. Il est donc seulement possible de jouer aux modes de jeu qui nécessitent une caméra infrarouge en associant à distance un Joy-Con Nintendo Switch droit à la Nintendo Switch 2. Nintendo Labo Toy-Con 01 : multi-kit Nintendo Bien que les Joy-Con Nintendo Switch puissent être utilisés avec le Toy-Con inclus, la Nintendo Switch 2 ne peut pas être placée dans le Toy-Con pour jouer aux modes Canne à pêche, Moto, Piano et Maison. De plus, l’antenne de la Voiture téléguidée Toy-Con ne peut pas attachée à la Nintendo Switch 2, l’expérience de jeu ne sera par conséquent pas telle que prévue. Nintendo Labo Toy-Con 03 : kit véhicules Nintendo Bien que les Joy-Con Nintendo Switch puissent être utilisés avec le Toy-Con inclus, la Nintendo Switch 2 ne peut pas être placée dans le porte-écran inclus avec ce titre, l’expérience de jeu ne sera par conséquent pas telle que prévue. Everybody 1-2-Switch! Nintendo L’intensité des vibrations des Joy-Con 2 a été réduit par rapport aux manettes Joy-Con de la Nintendo Switch, il peut donc être plus difficile de trouver les Joy-Con 2 cachés dans le mini-jeu Joy-Con Hide & Seek (Cache-cache Joy-Con).

Jeux incompatibles avec la Nintendo Switch 2 (5)

Titre Éditeur Détails Nintendo Labo Toy-Con 04: kit VR Nintendo La Nintendo Switch 2 ne peut pas être insérée dans les lunettes VR Toy-Con. Il n’est donc pas possible de jouer à ce jeu sur Nintendo Switch 2.

Jeux présentant des problèmes au lancement sur Nintendo Switch 2 (4):

Titre Éditeur Détails A Boy and His Blob Retro Collection Ziggurat Ce problème est en cours d’examen. A Time Traveller’s Guide To Past Delicacies Sometimes You Ce problème est en cours d’examen. Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic Byking Ce problème est en cours d’examen. Aeterna Noctis Aeternum Game Studios Ce problème est en cours d’examen. Another Crab’s Treasure Aggro Crab Games Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives ASSAULT HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives Burger Time HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives Chack’n Pop HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives CRIME CITY HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives DIG DUG HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives DRAGON SABER HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives DRAGON SPIRIT HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives EMPIRE CITY: 1931 HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives FLIPULL HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives GALAXIAN HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives GRADIUS III HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives METROCROSS HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives NEW RALLY- X HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives PAC-LAND HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives QIX HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives ROLLER JAMMER HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives ROLLING THUNDER HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives ROMPERS HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives SPACE SEEKER HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives The Genji and the Heike Clans HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives THE TOWER OF DRUAGA HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives XEVIOUS HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute Clear River Games Ce problème est en cours d’examen. Astral Flux Mindscape Ce problème est en cours d’examen. Baseball Club BoomBit Games Ce problème est en cours d’examen. Boot Hill Heroes Experimental Gamer Studios Ce problème est en cours d’examen. Botany Manor Whitethorn Games Ce problème est en cours d’examen. Cats Hidden in Italy Travellin Cats Ce problème est en cours d’examen. Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath Catness Game Ce problème est en cours d’examen. Clock Tower: Rewind WayForward Ce problème est en cours d’examen. Crazy Strike Bowling EX CORECELL Ce problème est en cours d’examen. Dadish 2 Thomas K Young Ce problème est en cours d’examen. Darksiders Genesis THQ Nordic Ce problème est en cours d’examen. Dead by Daylight Behaviour Interactive Ce problème est en cours d’examen. Everdream Valley Untold Tales Ce problème est en cours

d’examen. Felix the Cat KONAMI Ce problème est en cours d’examen. fig. Take IT Studio! Ce problème est en cours d’examen. FINAL FANTASY SQUARE ENIX Ce problème est en cours d’examen. Flan AnelaGamesStudio Ce problème est en cours d’examen. Gang Beasts Boneloaf Ce problème est en cours d’examen. GRID™ Autosport Codemasters Ce problème est en cours d’examen. House Builder Console Labs Ce problème est en cours d’examen. I Got Isekai’d Into A Shmup TOMAGameStudio Ce problème est en cours d’examen. In My Shadow OverGamez Ce problème est en cours d’examen. Inferno 2 2Awesome Studio Ce problème est en cours d’examen. Jurassic Park Classic Games Collection Limited Run Games Ce problème est en cours d’examen. Kill la Kill – IF PQube Ce problème est en cours d’examen. Killing Time: Resurrected Nightdive Studios Ce problème est en cours d’examen. Kosmokrats Modern Wolf Ce problème est en cours d’examen. Laboratory Rat Escape Simulator Pro Clockwork Moon Ce problème est en cours d’examen. Labyrinth of Galleria: The Moon Society NIS America Ce problème est en cours d’examen. Library Of Ruina ARC SYSTEM WORKS Ce problème est en cours d’examen. Little Nightmares™ Complete Edition BANDAI NAMCO Entertainment Ce problème est en cours d’examen. Malignant Survivors Brain Connected Ce problème est en cours d’examen. Manticore – Galaxy on Fire PLAION Ce problème est en cours d’examen. Mega Mall Story 2 Kairosoft Ce problème est en cours d’examen. MODEL Debut3 #nicola FURYU Corporation Ce problème est en cours d’examen. Monster Loves You Too! Radial Games Ce problème est en cours d’examen. NASCAR Rivals Motorsport Games Ce problème est en cours d’examen. NBA 2K18 2K Ce problème est en cours d’examen. NEKOPARA Vol.2 CFK Ce problème est en cours d’examen. Nelly Cootalot: The Fowl Fleet ASHGAMES Ce problème est en cours d’examen. Neverwinter Nights: Enhanced Edition Beamdog Ce problème est en cours d’examen. NieR:Automata The End of YoRHa Edition SQUARE ENIX Ce problème est en cours d’examen. Nights of Azure 2: Bride of the New Moon KOEI TECMO EUROPE Ce problème est en cours d’examen. Nobody Saves the World DrinkBox Studios Ce problème est en cours d’examen. Oddworld: Stranger’s Wrath Oddworld Inhabitants Ce problème est en cours d’examen. OK K.O.! Let’s Play Heroes Adult Swim Games Ce problème est en cours d’examen. Onigo Hunter KEMCO Ce problème est en cours d’examen. Palia Singularity 6 Ce problème est en cours d’examen. Pineview Drive UIG Entertainment Ce problème est en cours d’examen. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™ Complete Edition Electronic Arts Ce problème est en cours d’examen. Raiden III x MIKADO MANIAX NIS America Ce problème est en cours d’examen. Remothered: Tormented Fathers Stormind Games Ce problème est en cours d’examen. Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles NIS America Ce problème est en cours d’examen. RiMS Racing Nacon Ce problème est en cours d’examen. River City Girls Zero WayForward Ce problème est en cours d’examen. Rocket League® Epic Games Ce problème est en cours d’examen. Roller Champions™ Ubisoft Ce problème est en cours d’examen. Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City Revisited NIS America Ce problème est en cours d’examen. SENRAN KAGURA Reflexions Marvelous Europe Ce problème est en cours d’examen. Skulls of the Shogun: Bone-a- fide Edition Golem Entertainment Ce problème est en cours d’examen. Soul Dog TD Waku Waku Games Ce problème est en cours d’examen. South of the Circle 11 Bit Studios Ce problème est en cours d’examen. South Park™: The Fractured But Whole™ Ubisoft Ce problème est en cours d’examen. Sportitions’24 FuriouSoftPhoenix Ce problème est en cours d’examen. STAR WARS™ Episode I: Racer Aspyr Ce problème est en cours d’examen. Strania -The Stella Machina- EX G.rev Ce problème est en cours d’examen. Summer Pockets 株式会社プロトタイプ Ce problème est en cours d’examen. Super Neptunia RPG Reef Entertainment Ce problème est en cours d’examen. Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival BANDAI NAMCO Entertainment Ce problème est en cours d’examen. TAITO MILESTONES ININ Games Ce problème est en cours d’examen. The Cube Funbox Media Ce problème est en cours d’examen. The Journey Down Trilogy BlitWorks Ce problème est en cours d’examen. The Talos Principle: Deluxe Edition Devolver Digital Ce problème est en cours d’examen. Tokyo Xanadu eX+ Aksys Games Ce problème est en cours d’examen. Touhou Gouyoku Ibun ~

Sunken Fossil World. Phoenixx Ce problème est en cours d’examen. Tricky Towers WeirdBeard Ce problème est en cours d’examen. Trip World DX SUNSOFT Ce problème est en cours d’examen. Trove gamigo US Ce problème est en cours d’examen. Trover Saves the Universe Squanch Games Ce problème est en cours d’examen. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 Nacon Ce problème est en cours d’examen. UNDER NIGHT IN-BIRTH

Exe:Late[cl-r] PQube Ce problème est en cours d’examen. Undernauts: Labyrinth of Yomi Numskull Games Ce problème est en cours d’examen. V-Rally 4 Nacon Ce problème est en cours d’examen. Warface: Clutch MY.GAMES Ce problème est en cours d’examen. Warframe Digital Extremes Ce problème est en cours d’examen. Warp Shift Kyrkudden Ce problème est en cours d’examen. What the Dub?! Wide Right Interactive Ce problème est en cours d’examen. Where the Bees Make Honey Whitethorn Games Ce problème est en cours d’examen. Wolfenstein II: The New Colossus MachineGames Ce problème est en cours d’examen. WRC 9 FIA World Rally Championship Nacon Ce problème est en cours d’examen.

Jeux sans problèmes de lancement sur Nintendo Switch 2, mais présentant des problèmes de compatibilité (3):

Jeu Éditeur Procédure Alan Wake Remastered Epic Games Ce problème est en

cours d’examen. Alien: Isolation SEGA EUR Ce problème est en

cours d’examen. Arcade Archives ORDYNE HAMSTER Ce problème est en

cours d’examen. Arcade Archives PHELIOS HAMSTER Ce problème est en

cours d’examen. Arcade Archives TETRIS

THE ABSOLUTE THE GRAND MASTER 2 PLUS HAMSTER Ce problème est en cours d’examen. Arcade Archives TETRIS

THE GRAND MASTER HAMSTER Ce problème est en

cours d’examen. Asphalt Legends Unite Gameloft Ce problème est en

cours d’examen. Dadish Thomas K Young Ce problème est en

cours d’examen. Dex ǪubicGames Ce problème est en

cours d’examen. Dust: An Elysian Tail Humble Hearts Ce problème est en

cours d’examen. Elderand Graffiti Games Ce problème est en

cours d’examen. Factorio Wube Software Ce problème est en

cours d’examen. Fall Guys Epic Games Ce problème est en

cours d’examen. Family Chess RedDeer.Games Ce problème est en

cours d’examen. Games Advent Calendar –

25 Days – 25 Surprises Mindscape Ce problème est en

cours d’examen. Godlike Burger Daedalic Entertainment Ce problème est en

cours d’examen. HARVESTELLA SǪUARE ENIX Ce problème est en

cours d’examen. HITMAN 3 – Cloud Version IO Interactive Ce problème est en

cours d’examen. HOT WHEELS

UNLEASHED™ Milestone Ce problème est en

cours d’examen. JUST DANCE® 2019 Ubisoft Ce problème est en

cours d’examen. Klondike Solitaire Baltoro Games sp. z o.o. Ce problème est en

cours d’examen. Lovers in a Dangerous

Spacetime Asteroid Base Ce problème est en

cours d’examen. Matchpoint – Tennis

Championships KalypsoMediaGroup Ce problème est en

cours d’examen. Mega Man Legacy

Collection CAPCOM Europe Ce problème est en

cours d’examen. MotoGP™21 Milestone Ce problème est en

cours d’examen. My Brother Rabbit Forever Entertainment Ce problème est en

cours d’examen. Neptunia x SENRAN

KAGURA: Ninja Wars Reef Entertainment Ce problème est en

cours d’examen. Noir Chronicles: City of

Crime Artifex Mundi Ce problème est en

cours d’examen. Overcooked! All You Can

Eat Team17 Ce problème est en

cours d’examen. Pilot Sports Z-Software Ce problème est en

cours d’examen. Pocoyo Party RECOTECHNOLOGY Ce problème est en

cours d’examen. Port Royale 4 KalypsoMediaGroup Ce problème est en

cours d’examen. Raiden IV x MIKADO remix PǪube Ce problème est en

cours d’examen. Real Car Driving Simulator

C Parking 2022 Games PublishMe Ce problème est en

cours d’examen. S.N.I.P.E.R. – Hunter Scope Baltoro Games Ce problème est en

cours d’examen. Saints Row IV®: Re-

Elected™ PLAION Ce problème est en

cours d’examen. SmileBASIC 4 SmileBoom Ce problème est en

cours d’examen. Steven Universe: Save The

Light Adult Swim Games Ce problème est en

cours d’examen. Street Fighter™ 30th

Anniversary Collection CAPCOM Ce problème est en

cours d’examen. Stumble Guys Scopely Ce problème est en

cours d’examen. They Bleed Pixels Spooky Squid Games

Incorporated Ce problème est en

cours d’examen. Timespinner Lunar Ray Games Ce problème est en

cours d’examen. WRC Generations – The FIA

WRC Official Game Nacon Ce problème est en

cours d’examen.

Jeux présentant des problèmes dont la résolution est prévue d’ici leur sortie ou peu après (3):

Jeu Éditeur Procédure 112 Operator SONKA Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. ACA NEOGEO ART OF FIGHTING 2 HAMSTER Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. ACA NEOGEO SAMURAI SHODOWN II HAMSTER Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’95 HAMSTER Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS ’96 HAMSTER Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Airhead HandyGames Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Alchemy Garden JanduSoft Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Baron: Fur Is Gonna Fly Dogmelon Games Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Batman: The Enemy Within Telltale Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Beyond the Ice Palace 2 PQube Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Boot Hill Bounties Experimental Gamer Studios Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Bus Simulator 2023: City Driver GameToTop.CC Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Death Coming Postmeta Games Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. DOOM: Eternal Bethesda Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Eggy Party NetEase Games Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. ENDER MAGNOLIA:

Bloom in the Mist Binary Haze Interactive Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. EVERSPACE™ – Stellar Edition ROCKFISH Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Fables Mosaic: Snow White Ocean Media Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. FAMILY TRAINER BANDAI NAMCO

Entertainment Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Fitness Boxing Nintendo Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Floor Kids MERJ Media Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Fortnite Epic Games Une version Nintendo Switch 2 est

prévue. FRAMED Collection Fellow Traveller Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Gal Guardians: Demon Purge Inti Creates Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Gas Guzzlers Extreme Funbox Media Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Guns Gore and Cannoli Rogueside Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Island Flight Simulator Joindots Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Kids vs Parents MAXIMUM ENT FRANCE Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Korean Drone Flying Tour Jeju Island-1 14Dimension Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Mexican Train Dominoes Gold Glowing Eye Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Monster Energy Supercross – The Official

Videogame Milestone Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. MUSYNX PM Studios Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. NBA 2K25 2K Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Nova-111 No Gravity Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. OMG Police – Car Chase TV Simulator RedDeer.Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Perseverance: Complete Edition Feardemic Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. Pizza Tower Tour De Pizza Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. Process of Elimination NIS America Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Slayin 2 FDG Entertainment Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. STAR WARS™: Dark

Forces Remaster Nightdive Studios Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Super Mega Baseball 3 Electronic Arts Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. The Jackbox Party Pack Jackbox Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. The Jackbox Party Pack 2 Jackbox Games Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Travis Strikes Again: No More Heroes Grasshopper Manufacture Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Victor Vran Overkill Edition HaemimontGames Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Who Wants to Be a Millionaire? Microids Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour. SkullFang Saturn Tribute Boosted City Connection Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à jour. World of Tanks Blitz Wargaming Group Ce problème est prévu pour être résolu via une mise à

jour. Xtreme Sports WayForward Ce problème est prévu pour

être résolu via une mise à jour.

