Alors que l’engouement autour de la Nintendo Switch 2 atteint des sommets, avec plus de 2 millions de demandes enregistrées pour la loterie d’achat anticipé sur le My Nintendo Store japonais, Nintendo prend les devants pour lutter contre une menace bien connue : le scalping. Cette pratique, qui consiste à acheter en masse des produits très demandés pour les revendre à des prix exorbitants, fait des ravages à chaque nouveau lancement matériel majeur — et la Switch 2 ne fait pas exception.

Pour répondre à cette problématique, Nintendo a officiellement annoncé un partenariat avec trois grandes plateformes japonaises de vente et de revente en ligne :

Mercari

Yahoo! Auctions / Yahoo! Flea Market (LINE Yahoo)

Rakuten Rakuma

Un accord pour la suppression proactive des annonces frauduleuses

Ce partenariat inédit prévoit une collaboration directe entre Nintendo et les opérateurs de ces plateformes afin de prévenir les ventes non autorisées de produits Nintendo, y compris la Switch 2, attendue pour le 5 juin 2025 au Japon. Concrètement, cela signifie :

La suppression proactive des annonces de produits considérées comme contrevenant aux conditions d’utilisation des sites.

des annonces de produits considérées comme contrevenant aux conditions d’utilisation des sites. La mise en place d’un système de coopération et de partage d’informations entre Nintendo et les plateformes concernées.

L’objectif est clair : endiguer la revente spéculative dès le lancement de la nouvelle console, avant que la situation ne dégénère comme lors du lancement de la PS5 ou même de la première Switch en 2017.

Si cette initiative ne pourra pas, à elle seule, éradiquer complètement le scalping, elle devrait grandement compliquer la tâche des revendeurs peu scrupuleux. En effet, Mercari, Rakuma et Yahoo! Auctions font partie des places de marché les plus populaires au Japon, ce qui représente un coup dur pour ceux qui espéraient tirer profit de la forte demande dès la sortie de la Switch 2.

Nintendo avait déjà exprimé sa volonté de renforcer sa capacité de production pour s’assurer que l’offre puisse mieux répondre à la demande lors du lancement de la Switch 2. Ce nouveau partenariat vient donc s’inscrire dans une stratégie à plusieurs niveaux, mêlant logistique, communication et action directe contre les abus du marché gris.

Qu’en est-il du reste du monde ?

Pour l’instant, ce dispositif concerne uniquement le marché japonais. Mais il y a fort à parier que Nintendo observe de près la situation dans d’autres régions — notamment en Amérique du Nord et en Europe, où le scalping sévit également via des plateformes comme eBay ou Facebook Marketplace.