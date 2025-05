Paris, le 27 mai 2025 – ARTE, Ram Ram Games et Business Goose annoncent que 30 Birds, le jeu d’énigmes passionnant qui se déroule sur des lanternes en rotation, sera disponible le 28 mai sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S et Windows Store au prix de 17,99€. Le jeu a été optimisé pour ces plateformes et dispose d’une liste de succès à accomplir sur Xbox.

“Faire le portage de 30 Birds pour Xbox et Switch, c’était un sacré travail de projection et d’optimisation ! Nous sommes très heureux·ses de pouvoir partager ces nouvelles versions du jeu avec de nouvelles et de nouveaux joueur·euses ! » précisent les créateurs du jeu, Coline Sauvand et Laurent Toulouse.

30 Birds est un jeu poétique et drôle qui mêle un conte oriental à une enquête policière. Dans cet envoûtant voyage, le joueur incarne Zig qui navigue à travers des paysages époustouflants et résout des énigmes amusantes et complexes pour tenter de percer le mystère de la disparition de Simurgh. La remarquable direction artistique de 30 Birds a été insufflée à ses deux créateurs, Coline Sauvand et Laurent Toulouse, par un voyage à Istanbul où ils ont découvert les miniatures persanes, tradition picturale du XVe siècle. Après avoir créé en 2014 un livre, “Le Carnet d’Istanbul”, qui présentait un récit, des croquis et des miniatures persanes revisitées, ils ont souhaité retranscrire leur expérience et utiliser leurs illustrations pour créer un jeu vidéo. Peints à la main, les décors de 30 Birds créent un monde enchanté et captivant où 2D et 3D se complètent de façon unique au rythme de la bande-son originale électro-dub. Principales caractéristiques du jeu : 4 lanternes principales et une dizaine de lanternes secondaires : un monde fabuleux, coloré et superbement dessiné à explorer et avec lequel interagir !

De merveilleux quartiers de Cité Lanterne à parcourir pour faire la connaissance de personnages fantastiques.

Des oiseaux charmants (ou non) et d’autres bien plus déchaînés à rencontrer et ajouter comme contacts sur le téléphone.

Des plans de puissants ennemis diaboliques (ou simplement méchants) à déjouer afin de faire la lumière sur l’enlèvement de Simurgh.

Une grande diversité d’énigmes et de puzzles afin de déjouer les pièges du Savant maléfique !

De toutes sortes de défis et challenges artistiques à relever pour obtenir le contact des oiseaux et progresser !

Les joueurs devront résoudre des énigmes mystérieuses et amusantes, flâner dans les bars et les cafés, jouer aux cartes pour trouver des indices. En plus de dialogues très drôles, de nombreuses autres surprises les attendent dans les rues éclairées de Cité Lanterne : ils pourront créer des morceaux stylés au synthé, mais aussi se déplacer en tapis volant !