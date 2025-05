C’est via une vidéo postée sur Twitter (ou X si vous préférez) par @Stealth40k que l’on peut découvrir des nouvelles fonctionnalités pour la console Virtuelle Nintendo 64 mais applicable uniquement pour la version Nintendo Switch 2, à savoir…

Pour l’aperçu en vidéo, ça se passe juste là:

Nintendo released a new video highlighting the changes N64 classics will have on Switch 2:

– Rewind

– CRT Filter

– View/Change controls *also on original Switch* pic.twitter.com/Xvz3DTdmBt

— Stealth (@Stealth40k) May 27, 2025