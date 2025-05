Outright Games, le développeur Unfinished Pixel et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer le jeu à venir NBA Bounce. Développé sous licence officielle NBA, ce jeu de basket-ball familial sera disponible dès le 26 septembre 2025 en édition physique sur PlayStation 4®, PlayStation 5® et Nintendo Switch™.

Un nouveau match est sur le point de commencer, et les fans devront perfectionner les bases et les techniques les plus complexes pour mener leur équipe à la victoire sur le terrain. Avec quatre modes uniques proposant différentes structures de jeu, d’un match rapide à une saison complète, 32 défis à relever pour remporter des trophées et de nouveaux objets à débloquer, les fans pourront faire l’expérience d’un jeu de basket-ball rapide, amusant et gratifiant.

Avec des avatars masculins et féminins personnalisables qui incluent des options pour ajuster la taille de la tête, le teint de la peau, les traits du visage, les vêtements et les accessoires, les fans peuvent créer un joueur qui les représente fidèlement ou faire preuve d’imagination en créant un joueur déjanté et hilarant façon dessin animé. En outre, toutes les mascottes officielles de la NBA entreront sur le terrain en tant que personnages jouables non verrouillés, ce qui permettra aux fans enthousiastes d’incarner les mascottes d’équipes telles que les Chicago Bulls, les Denver Nuggets, les Dallas Mavericks, les Houston Rockets, les Miami Heat et les Milwaukee Bucks.