On le sait, la Nintendo Switch 2 proposera des mises à jour pour les jeux de la Nintendo Switch 1. La plupart apportant des améliorations graphiques et/ou du contenu supplémentaire comme cela a été annoncé pour Mario Party Jamboree, Kirby et le monde oublié ou encore The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Breath of the Wild.

Cependant, ces mises à jour seront payantes (dont les prix oscillent entre 10 et 20 euros).

Néanmoins, Nintendo proposera également des mises à jour gratuites pour certains de ses jeux ! Celles-ci ne proposeront pas forcément du contenu supplémentaire, mais des améliorations graphiques et l’ajout du partage local ainsi que du GameChat… Qui plus est, il suffira de disposer du jeu pour obtenir ces mises à jour (pas besoin d’être membre du Nintendo Switch Online +).

Espérons que cette liste augmente avec l’ajout de certains jeux tiers…

Voici la liste des jeux qui proposeront ces améliorations gratuites dès le 05 Juin: