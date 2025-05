NACON et creā-ture Studios ont le plaisir d’annoncer l’arrivée de nouvelles mises à jour majeures gratuites ainsi qu’un nouveau contenu additionnel payant pour Session: Skate Sim, la simulation de skate réaliste rendant hommage à l’âge d’or du skateboard des années 90.

Depuis son lancement en septembre 2022, Session: Skate Sim a su conquérir un public toujours plus large, réunissant aussi bien les passionnés de skate que les curieux en quête de nouvelles sensations manette en main. Plus de deux ans après sa sortie, le jeu s’est enrichi de 7 contenus additionnels, de nombreuses mises à jour et a franchi le cap des 3,5 millions de joueurs dans le monde.

Pour sa troisième année, creā-ture Studios compte proposer aux joueurs des améliorations de jeu attendus par la communauté grâce aux mises à jour Foundation, Flow et Skate Core qui apporteront une refonte de certains tricks, une amélioration des animations physiques, l’ajout de nouvelles fonctionnalités sociales, ainsi qu’un tout nouveau terrain de jeu. Plus d’informations sur chaque mise à jour seront communiquées ultérieurement sur les réseaux sociaux officiels du jeu.

Résumé des nouveautés à venir :

Foundation, une mise à jour gratuite intégrant plusieurs améliorations de gameplay, disponible dès le début de l’été 2025.

Flow, une mise à jour gratuite apportant une refonte des tricks powerslides et reverts, accompagnée d’un contenu additionnel payant incluant une toute nouvelle carte, prévue pour la fin de l’été 2025.

Skate Core, une mise à jour gratuite axée sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités sociales, attendue pour l’automne 2025.

Session: Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le skate des années 90, véritable art de vivre où chaque trottoir, chaque escalier est l’occasion de placer sa figure préférée. La physique ultra-réaliste du jeu permet de retrouver les sensations que procure le skate. Le studio a également travaillé sur un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage aussi exigeante que dans la pratique réelle du skateboard, les joueurs doivent s’entrainer pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes. L’outil de montage intégré permet à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.