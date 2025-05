Le studio finlandais 10tons Ltd célèbre un cap important pour son jeu de survie post-apocalyptique DYSMANTLE : plus de 2 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Pour marquer cet événement, une édition physique Nintendo Switch sortira le 27 juin 2025 en Europe et en Australie. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, bien qu’une sortie nord-américaine n’ait pas encore été confirmée.

Sorti initialement en version numérique, DYSMANTLE propose une vision originale de la survie dans un monde dévasté. Après avoir passé des années reclus dans un abri, vous émergez pour découvrir une planète transformée : la nature y a repris ses droits, les créatures hostiles rôdent à chaque coin de rue, et tout signe de civilisation humaine a disparu. Vous incarnez un survivant solitaire dans ce chaos, contraint d’explorer, de construire, de fabriquer et surtout de détruire pour avancer.

La grande force de DYSMANTLE réside dans sa mécanique de démantèlement quasi systématique : plus de 99 % des objets du décor peuvent être détruits pour récupérer des ressources, à condition d’avoir les bons outils. Arbres, véhicules, murs ou meubles : tout est exploitable dans cette quête de liberté et d’autosuffisance.

Le monde de DYSMANTLE est entièrement fait main, regorgeant de zones à reconquérir, de trésors cachés, de puzzles anciens à résoudre et de secrets technologiques à exhumer. Le jeu pousse même l’exploration jusqu’aux tombes oubliées d’une civilisation antique, dans lesquelles des matériaux aux propriétés quasi magiques attendent les plus curieux.

L’approche du jeu se distingue aussi par son rejet des contraintes habituelles du genre survival. Ici, pas de besoin constant de se nourrir ou de craindre la mort par inanition. Le joueur progresse, devient plus fort, débloque des améliorations permanentes, et transforme progressivement l’adversité en avantage. Le monde est dangereux, certes, mais la progression est gratifiante et constante.