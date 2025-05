Le plus célèbre chat amateur de lasagnes revient sur les circuits ! D’après les premières listings de revendeurs, Garfield Kart 2: All You Can Drift s’apprête à faire rugir les moteurs sur Nintendo Switch avec une sortie prévue d’ici la fin de l’année 2025. Ce nouvel opus marque le grand retour de la licence de karting délirante après Garfield Kart: Furious Racing, sorti sur Switch en 2019.

Cette nouvelle aventure motorisée promet encore plus de fun, de personnalisation et de folie sur des circuits complètement déjantés, tous inspirés de l’univers farfelu de Garfield.

Dans Garfield Kart 2: All You Can Drift, les joueurs incarneront l’un des huit personnages cultes issus de l’univers de Jim Davis. Garfield, Odie, Jon et bien d’autres reviennent dans une nouvelle compétition effrénée, avec leurs personnalités bien trempées. Chaque pilote aura un style de conduite propre, renforçant la diversité et la rejouabilité des courses.

Le jeu proposera trois environnements originaux : un univers de détectives mystérieux, un monde de pirates déchaînés, et un décor de western poussiéreux. Ces circuits hauts en couleur seront truffés de raccourcis, de pièges sournois et de bonus loufoques pour renverser le cours des courses à tout instant. À chaque virage, une nouvelle surprise attend les joueurs, rendant chaque partie imprévisible.

Côté multijoueur, Garfield Kart 2: All You Can Drift pourra se jouer jusqu’à quatre en écran partagé ou huit joueurs en ligne, parfait pour les soirées entre amis ou les défis familiaux. Le titre misera également sur la personnalisation : chaque joueur pourra modifier son kart en choisissant les pare-chocs, les roues, les ailerons, ainsi que le style et la couleur de leur véhicule. De quoi faire sensation sur les circuits tout en optimisant ses performances.

Garfield ne se contente pas de rêver de lasagnes cette fois : il les dévore à toute vitesse dans des courses échevelées pleines d’humour et de dérision, comme seul cet anti-héros peut en offrir.

Garfield Kart 2: All You Can Drift sera disponible en version physique et numérique sur Nintendo Switch.