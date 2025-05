Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, très acclamé pour son gameplay unique combinant action et stratégie dans un décor d’inspiration japonaise, sortira en tant que titre de lancement sur la Nintendo Switch 2. Lorsque Capcom a révélé Kunitsu-Gami pour la Switch 2, il a précisé que le titre serait accompagné d’une extension Otherworldy Venture. Aujourd’hui, nous avons enfin un aperçu de ce que cette extension a à offrir.

« Otherworldy Venture » est un contenu supplémentaire qui se déroule dans le royaume situé derrière les portes de Torii. Tout en conservant les éléments essentiels du jeu principal, il propose un cycle jour-nuit simplifié et des vagues incessantes d’attaques féroces de la part des Seethe, offrant un mode d’attaque à score élevé pour tester vos compétences ! Ce contenu supplémentaire sera inclus dans la version Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue pour le 5 juin 2025.

Dans ce voyage mystique, tactiques astucieuses et danse de l’épée kagura s’entrechoquent dans un tourbillon de stratégie et d’action intenses. Entrez dans la peau de Soh, le courageux protecteur chargé de défendre la vierge sacrée Yoshiro contre les vagues incessantes de créatures d’un autre monde connues sous le nom de Seethe. Commandez les villageois secourus et utilisez leur force pour explorer, purifier, élaborer des stratégies et préparer vos défenses à travers les cycles incessants du jour et de la nuit. Plongez dans un monde où chaque choix détermine la bataille à venir.