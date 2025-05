Outright Games et MGA Entertainment (MGA) ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui leur collaboration pour le prochain jeu Bratz®: Rhythm & Style™.

Alliant mode, musique et rythme, ce nouveau jeu élégant sera lancé le 12 septembre 2025. Les éditions physiques PlayStation 4®, PlayStation 5® et Nintendo Switch™ seront distribuées par Maximum Entertainment sur le territoire français.

Les fans pourront se glisser dans la peau de la bande des Bratz en incarnant Cloé, Yasmin, Sasha et Jade, défilant pour présenter de nouveaux looks et de nouveaux pas de danse. Faites-vous remarquer par vos amies dans le mode Fête, qui propose trois formats de jeu de rythme uniques pour un maximum de 4 joueurs en multijoueur local, et participez à une compétition mondiale de mode dans le mode Histoire en solo, qui permet aux joueurs d’explorer six villes, dont Londres, Tokyo et Stilesville, la ville natale des Bratz, tout en découvrant les dernières tendances de la mode locale et en collectant des pièces pour acheter de nouvelles tenues.