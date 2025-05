Alors que la Nintendo Switch 2 se prépare à accueillir une pluie de jeux dans les mois suivant son lancement, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV s’impose comme l’un des titres phares de l’été. Prévu pour le 24 juillet, ce retour du party-game à succès s’annonce plus riche, plus fluide et plus connecté que jamais.

Déjà écoulé à plus de 7,5 millions d’exemplaires sur la première Switch, Super Mario Party Jamboree bénéficie ici d’une réédition étoffée, pensée pour tirer pleinement parti des nouvelles capacités techniques de la console. Les joueurs retrouveront tous les plateaux, personnages et mini-jeux de la version originale, mais également de nombreuses nouveautés : une vingtaine de mini-jeux inédits, de nouveaux modes, et surtout, une intégration poussée des nouvelles fonctionnalités matérielles.

Parmi les ajouts majeurs de cette édition Switch 2 :

Le mode souris , qui permet d’interagir directement avec l’écran à la manière d’un jeu PC, offrant une nouvelle manière de jouer à certains mini-jeux tactiles ;

, qui permet d’interagir directement avec l’écran à la manière d’un jeu PC, offrant une nouvelle manière de jouer à certains mini-jeux tactiles ; Les vibrations HD2 , plus précises, qui renforcent l’immersion dans les épreuves physiques ou d’adresse ;

, plus précises, qui renforcent l’immersion dans les épreuves physiques ou d’adresse ; La caméra, utilisée pour des mini-jeux en réalité augmentée, où les expressions et les mouvements des joueurs peuvent influer sur le gameplay.

En plus de ces apports techniques, Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition affiche une résolution boostée, atteignant jusqu’à 1440p en mode dock, avec des performances améliorées même en mode portable. Le tout reste fidèle à l’esprit festif et accessible de la série, combinant stratégie légère, hasard bien dosé, et fun immédiat en solo comme en multijoueur.

Le contenu « Jamboree TV » ajoute également une couche médiatique à l’expérience, avec une présentation en mode émission télé, narrée par des Toads commentateurs et ponctuée d’événements spéciaux aléatoires sur le plateau.

Nintendo a confirmé que le jeu sera disponible en édition physique dès sa sortie. De plus, pour les possesseurs de la version originale sur Switch 1, une mise à niveau vers cette édition enrichie sera proposée au tarif de 20 €, permettant de profiter de toutes les nouveautés sans repartir de zéro.