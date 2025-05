Prévu pour le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC, Daemon X Machina: Titanic Scion poursuit sa montée en puissance avec une nouvelle vidéo dédiée à la personnalisation, cœur stratégique de cette suite très attendue. Marvelous Europe a levé le voile sur les innombrables possibilités de configuration des Arsenals, ces méchas pilotés par les Outers dans un monde en ruines en proie aux forces de l’Axiom.

Chaque Arsenal est hautement modulable grâce à cinq emplacements d’armure et six emplacements d’armes, laissant place à toutes les fantaisies tactiques. À vous de choisir entre armes à distance, corps-à-corps ou explosifs, pour façonner un style de combat parfaitement adapté à vos préférences. Chaque pièce d’équipement possède ses propres statistiques et effets, permettant aux joueurs les plus méticuleux d’optimiser leur puissance en toutes circonstances.

L’obtention de l’équipement ne se limite pas aux simples achats en boutique : il faudra également explorer, débusquer des caches secrètes, analyser des données ou encore vaincre des ennemis puissants pour récupérer du matériel rare. Plus votre inventaire s’étoffe, plus les combinaisons deviennent nombreuses, ouvrant la voie à des stratégies variées selon les missions affrontées.

Produit par Kenichiro Tsukuda et sublimé par les designs mécaniques de Shoji Kawamori, Titanic Scion promet une évolution majeure de la licence. La narration adopte un ton encore plus sombre, portée par des décors extraterrestres aussi magnifiques que menaçants. Exploration à pied, vol en pleine liberté, et même traversée à cheval viennent enrichir une expérience qui s’annonce plus ouverte, plus dense, et plus viscérale que jamais.

Sur le plan multijoueur, Titanic Scion joue la carte de la coopération avec des modes en ligne permettant d’unir ses forces pour venir à bout des missions principales et des combats de boss les plus exigeants. Un mode multijoueur asynchrone est également annoncé, pour que l’univers reste vivant même hors ligne.

La distribution s’annonce également généreuse :

Édition physique standard sur Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S à 69,99 € ;

sur Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S à ; Édition limitée Switch 2 à 99,99 € , comprenant le jeu, un CD de 15 pistes, un artbook, trois étiquettes de vol, trois écussons et un présentoir acrylique ;

à , comprenant le jeu, un CD de 15 pistes, un artbook, trois étiquettes de vol, trois écussons et un présentoir acrylique ; Éditions digitales disponibles prochainement, allant de la version standard (69,99 €) à la Super Digital Deluxe Edition (99,99 €) incluant le jeu, un DLC d’extension avec contenu scénaristique et options de personnalisation, ainsi que la bande-son et l’artbook en version numérique.

Les fans du premier épisode peuvent également patienter en profitant de l’édition « complète » de Daemon X Machina, disponible sur Steam. Ce bundle, qui regroupe les 57 DLC dans une seule offre, est proposé avec une réduction de 40 % jusqu’au 30 mai, venant s’ajouter à la remise initiale de 30 %.