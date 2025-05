Les fans de beat ‘em up et les collectionneurs de belles éditions physiques peuvent se réjouir : Absolum, le tout nouveau jeu de Silver Lining Interactive, arrive en édition Standard et Signature sur Nintendo Switch et PS5 dans le courant de l’année 2025. Développé en collaboration avec Dotemu, Guard Crush Games (Streets of Rage 4) et Supamonks, ce jeu mêle l’action explosive d’un beat ‘em up classique à la rejouabilité stratégique d’un roguelite dans un univers de fantasy original.

Un concentré de talents pour une expérience à part

Le pedigree des studios associés à Absolum ne laisse aucun doute sur la qualité du projet : on retrouve Dotemu et Guard Crush Games, deux références du genre, épaulés par Supamonks, dont le savoir-faire en animation sublime le tout. Le jeu propose des combats nerveux en scrolling horizontal, des choix de progression variés, des affrontements épiques et une direction artistique soignée. Le tout est enrichi d’un scénario prenant se déroulant dans le monde de Talamh, ravagé par une catastrophe magique.

Deux éditions physiques, une révolution à portée de main

L’édition Standard inclut le jeu au format physique accompagné d’une bande-son numérique .

L’édition Signature , quant à elle, s’adresse aux passionnés. Elle comprend : 4 pins métalliques exclusifs représentant les héros d’Absolum. Un livret d’art richement illustré. Un poster grand format de qualité. 4 cartes de personnages à collectionner. Un coffret collector inédit, pensé pour trôner fièrement dans toute collection.



Cette édition limitée est disponible en précommande dès maintenant sur Silver Lining Direct.

Une épopée rugissante contre le joug du roi Azra

Dans Absolum, le tyran Azra, roi-soleil impitoyable, règne sur un monde brisé en asservissant les mages. Mais l’espoir subsiste avec Uchawi, une enchanteresse rebelle, et ses alliés :

Galandra , une nécromancienne à l’épée aussi large que sa colère.

, une nécromancienne à l’épée aussi large que sa colère. Karl , dernier nain libre maniant fusil et poings.

, dernier nain libre maniant fusil et poings. Brome , jeune mage porteur des espoirs d’un peuple brisé.

, jeune mage porteur des espoirs d’un peuple brisé. Cider, une âme spectrale à la recherche de son passé.

Chacun dispose de capacités uniques à maîtriser pour vaincre les troupes d’Azra dans des runs aux défis renouvelés à chaque partie, avec routes alternatives, reliques, pouvoirs magiques, combos destructeurs et stratégies évolutives.

Solo ou coop, local ou en ligne : Absolum se joue à deux

Que vous affrontiez le danger seul ou en coopération à deux joueurs (en local ou en ligne), Absolum vous poussera à enchaîner les attaques, coordonner vos mouvements et improviser face aux hordes ennemies. Enfin, la bande-son s’annonce grandiose : Gareth Coker (Ori, Halo Infinite), Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring) et Mick Gordon (DOOM Eternal) prêtent leur talent à l’ambiance sonore de Talamh.

Absolum sortira en 2025 en version physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5, en simultané avec les éditions numériques sur Switch, PS4, PS5 et PC.