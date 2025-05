L’éditeur Dark Points a dévoilé Achilles: Survivor, un nouveau roguelite solo inspiré du genre Survivors-like, prévu sur Nintendo Switch pour le second semestre 2025. Une date de sortie précise n’a pas encore été communiquée.

Dans ce jeu d’action en vue de dessus, les joueurs incarneront différents héros tirés de la mythologie grecque, chacun disposant de capacités et de styles de jeu bien distincts. Du légendaire Achille, au cyclope lanceur de rochers, jusqu’à un dieu coq surpuissant, l’expérience promet d’être variée et explosive.

L’aventure se déroule après la guerre de Troie. Hades, le dieu des enfers, ressuscite Achille pour le faire combattre d’autres dieux, avant de le trahir et de l’emprisonner dans les profondeurs du Tartare. Refusant sa condamnation, Achille s’échappe, sauve d’autres âmes perdues – parfois tombées sous sa propre lame – et affronte désormais les forces sombres envoyées à sa poursuite.

Le gameplay mêle mécaniques de survie, d’action et de construction, avec la possibilité de poser des pièges et fortifications. À chaque run, il sera possible d’améliorer ses compétences, de vaincre des hordes d’ennemis et de débloquer des bonus permanents grâce à un système de progression entre les parties. Les cartes jouables s’inspirent de lieux mythiques tels que Troie ou le Tartare, et les affrontements s’intensifient avec des boss variés et des biomes uniques.