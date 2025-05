LEVEL-5 vient tout juste de confirmer l’arrivée de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Switch 2 Edition, disponible à partir du 5 juin 2025. Le jeu, déjà sorti sur Nintendo Switch plus tôt cette année, s’offre une nouvelle vie sur la prochaine console de Nintendo, avec une mise à niveau à la fois technique et économique.

Les possesseurs de la version Switch actuelle peuvent d’ailleurs passer à cette nouvelle édition pour seulement 2,59 USD (environ 2,27 €). Une option payante mais accessible, qui permet de profiter pleinement des performances accrues de la Switch 2 sans devoir racheter le jeu complet.

Cette version améliorée propose une résolution plus élevée, un framerate plus stable et des temps de chargement considérablement réduits. Deux vidéos publiées par LEVEL-5 permettent d’ailleurs de constater les différences de manière très concrète. Graphiquement, les modèles de personnages et l’environnement gagnent en netteté et en fluidité. Et côté technique, la différence est flagrante : dans l’une des vidéos, le chargement depuis le menu principal dure 9,5 secondes sur Switch 2, contre plus de 17 secondes sur Switch 1.

Mais au-delà de l’aspect technique, le jeu reste fidèle à l’esprit de la série Fantasy Life. Vous pourrez toujours changer à tout moment entre 14 métiers (ou « Vies »), explorer une île mystérieuse mêlant passé et présent, construire votre propre ville, et résoudre les secrets d’un monde enchanteur. Le tout en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs en ligne.

Une belle promesse pour les fans de la franchise et un ajout intéressant au line-up de lancement de la Switch 2. Si vous attendiez un prétexte pour replonger dans cette vie de fantasy pleine de charme, l’édition optimisée du 5 juin pourrait bien être celui qu’il vous fallait.