Le studio indépendant suisse Sunnyside Games revient sur le devant de la scène avec Nocturnal 2, suite directe de son premier jeu acclamé par la critique, Nocturnal. Dans cette nouvelle aventure prévue pour 2025 sur Nintendo Switch et Steam, les joueurs replongeront dans un univers ténébreux, dominé par une esthétique 2D dessinée à la main et une ambiance à la fois envoûtante et brûlante.

Cette fois, le concept évolue en un véritable Metroidvania, élargissant les ambitions de la série. Nocturnal 2 propose un gameplay non linéaire centré sur l’exploration, la résolution d’énigmes environnementales et l’action frénétique. Le joueur incarne un nouveau Gardien de la Flamme, chargé d’éveiller une ville mystérieuse, Ytash, plongée dans un sommeil profond. Pour cela, il devra retrouver les vers épars d’un poème oublié et porter la lumière dans chaque recoin de la cité endormie.

Au cœur de l’expérience se trouve une mécanique unique : la gestion de la Flamme éternelle. Il ne s’agit pas seulement d’une arme, mais d’un outil de survie. Une simple frappe sur une source de feu permet d’embraser votre épée, d’éclairer l’environnement, de déclencher des mécanismes, ou encore de révéler les points faibles des ennemis tapis dans l’ombre. Mais attention : cette flamme s’éteint aussi rapidement qu’elle s’allume, et chaque combat devient un ballet aérien où il faut sans cesse raviver sa lumière pour survivre.

Nocturnal 2 repose sur un système de combat exigeant basé sur le jonglage et les enchaînements aériens. Les affrontements sont rapides, nerveux, et parfois impitoyables, demandant une maîtrise précise du « burn-out system » pour enchaîner les attaques sans laisser à l’ennemi le temps de riposter. Des Gemmes de Feu viendront enrichir l’arsenal du joueur, débloquant de nouveaux sorts ou modificateurs pour personnaliser l’approche de chaque combat.

Gabriel Sonderegger, cofondateur de Sunnyside Games, explique cette volonté de monter en puissance avec cette suite : « Nous étions ravis de l’accueil réservé à Nocturnal, mais nous voulions aller plus loin avec la série. Cette fois, nous élargissons le champ d’action pour en faire un véritable Metroidvania, avec un gameplay non linéaire, des secrets, de nouveaux ennemis et un arsenal étendu de capacités basées sur le feu. »

Avec son atmosphère onirique, son animation 2D soignée image par image et son gameplay affiné, Nocturnal 2 s’annonce comme une expérience intense et poétique, portée par la puissance évocatrice du feu. Plus qu’une simple suite, le jeu se présente comme une mue complète pour la franchise, qui assume désormais pleinement son ambition : brûler plus fort, plus grand et plus libre.

La sortie est prévue courant 2025 sur Nintendo Switch et Steam.