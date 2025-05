Plus qu’une petite semaine avant l’arrivée de la Nintendo Switch 2 ! Est-ce pour cette raison que la liste des jeux en promotion s’est allongée ? Quoi qu’il en soit, nous sommes allés sur l’eShop afin de vous dénicher cinq pépites pour tous les goûts ! En espérant que notre vingt-deuxième sélection de l’année vous satisfasse !

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée

19,99€ au lieu de 39,99€

Pour fêter le Dragon Quest Day, Square Enix nous offre de belles promotions dont ce Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée qui passe sur l’eShop de 19,99€ à 39,99€ jusqu’au 3 juin (mardi).

Comme pour chaque sortie de cette licence, les avis sont souvent mitigés. Pour notre part, nous avons adoré ce jeu qui propose un gameplay classique et efficace ainsi qu’une durée de vie colossale (qui se compte en dizaine d’heures). En plus des qualités susmentionnées, le jeu est tout simplement sublime sur notre Nintendo Switch. Notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Laika: Aged Through Blood

9,99€ au lieu de 19,99€

Vous cherchez un jeu indépendant un peu passé sous les radars ? Laika: Aged Through Blood, sorti en janvier 2025 (!), est disponible sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 24 juin.

Laika: Aged Through Blood se considère lui-même comme un « motorvania ». C’est un étonnant jeu dans un univers sombre dans lequel nous déplaçons… à moto ! Pour notre testeur, ce jeu est l’une des révélations de ce début d’année et nous vous le recommandons chaudement. Il lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Mediterranea Inferno

3,74€ au lieu de 14,99€

Nouvelle pépite indépendante passée sous les radars. Mediterranea Inferno est disponible sur l’eShop à seulement 3,74€ au lieu de 14,99€. La promotion est valable jusqu’au 10 juin.

Mediterranea Inferno est un visual novel (ou une aventure graphique, le terme que vous préférez) dans lequel nous incarnons une bande d’amis qui se revoient après le confinement du COVID. Cependant, avec le temps, les amitiés se sont distendues et le week-end qu’ils vont passer ensemble ne va pas être un long fleuve tranquille. Véritable claque graphique, scénaristique et musicale, Mediterranea Inferno est une expérience marquante. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici ou bien regardez la vidéo du début du jeu juste en dessous.

Diablo III: Eternal Collection

19,79€ au lieu de 59,99€

Vous cherchez un classique à petit prix ? Diablo III: Eternal Collection est disponible sur l’eShop au prix de 19,79€ au lieu de 59,99 jusqu’au 11 juin.

Diablo III: Eternal Collection est le portage sur Nintendo Switch de l’excellent hack ‘n’ slash sorti en 2012. Si vous n’avez jamais pu jouer à ce classique, cette promotion est l’occasion parfaite ! Notre testeur lui avait d’ailleurs mis l’exceptionnelle note de 8,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Make Way

7,49€ au lieu de 14,99€

Un petit party-game pour terminer la sélection ? Make Way est sur l’eShop à 7,49€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 25 juin.

Make Way est un Ultimate Chicken Horse like. C’est un jeu de course assez particulier à faire avec vos amis où vous construisez vos propres circuits ! Vous pourez vous amuser à placer des pièges et toutes sortes d’abominations pour vous gêner et empêcher vos adversaires d’être le premier. Notre testeur avait beaucoup apprécié le jeu et il avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.