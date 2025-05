Marvelous continue de préparer l’arrivée de Rune Factory: Guardians of Azuma, avec une nouvelle bande-annonce fraîchement publiée qui rappelle une excellente nouvelle : le DLC Sakuna: Of Rice and Ruin sera bien disponible gratuitement dès le lancement, fixé au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch. Ce contenu téléchargeable permettra aux fans de retrouver les personnages de Sakuna dans cet univers inédit, pour une rencontre entre deux licences emblématiques au charme nippon affirmé.

Guardians of Azuma se distingue comme une réinvention de la formule Rune Factory, dans un nouveau monde appelé Azuma. Ce pays d’inspiration orientale a été frappé par le Collapse Céleste, un cataclysme qui a brisé le monde et fait disparaître les dieux de la nature. Les terres, jadis fertiles, sont désormais corrompues et stériles. Dans la peau d’un ou d’une protagoniste sans mémoire, vous êtes choisi pour devenir un Danseur de la Terre et ramener l’équilibre en utilisant des pouvoirs sacrés.

Cette nouvelle aventure introduit des mécaniques inédites. En tant que Danseur de la Terre, vous purifiez les terres à l’aide de danses rituelles, d’armes telles que l’arc et le talisman, et de reliques divines. Il ne s’agit pas seulement de cultiver une ferme comme dans les épisodes précédents, mais de rebâtir des villages entiers. En reconstruisant les communautés et en ranimant les dieux, vous contribuez au retour de la vie, des ressources, et de l’espoir sur une terre désolée.

Graphiquement, Guardians of Azuma adopte une direction artistique fortement influencée par la culture japonaise traditionnelle. Les festivals, les saisons et les créatures mythiques sont mis à l’honneur, offrant une immersion riche et authentique dans un Japon fantastique. Comme toujours dans la série, les relations sociales jouent un rôle central : vous pouvez incarner un personnage masculin ou féminin, établir des liens d’amitié, voire de romance, avec des partenaires entièrement doublés, et les recruter comme alliés au combat.

Avec l’ajout du DLC Sakuna, le jeu s’offre un croisement plein de promesses, réunissant deux univers qui partagent une même fascination pour l’agriculture divine et les récits mythologiques. Et le tout sans coût supplémentaire : une initiative qui ravira les fans des deux franchises.